El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anticipó un beneficio fiscal que impactará a contribuyentes al momento de presentar su Declaración Anual 2025. La medida permitirá reducir el pago de impuestos mediante un procedimiento clave relacionado con gastos personales deducibles. Aunque el mecanismo forma parte de las reglas fiscales vigentes, muchos contribuyentes aún desconocen cómo aplicarlo correctamente. El punto central no solo está en los gastos que pueden deducirse, sino en un requisito técnico indispensable dentro de la facturación electrónica. Autoridades fiscales confirmaron que este proceso puede influir directamente en el monto final de impuestos a pagar. La clave está en identificar el trámite correcto, el tipo de gasto permitido y un elemento obligatorio dentro del CFDI que determina si la deducción será válida. El SAT informó que las personas físicas podrán deducir gastos personales al presentar su Declaración Anual 2025, lo que permite disminuir los ingresos acumulables y, en consecuencia, pagar menos impuestos. Este beneficio aplica a contribuyentes con ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento o actividad profesional. Entre los gastos personales deducibles se encuentran honorarios médicos, dentales, psicológicos y nutricionales, gastos hospitalarios, análisis clínicos, prótesis, enfermería, seguros médicos, lentes graduados, gastos funerarios y aparatos de rehabilitación. También pueden deducirse colegiaturas, transporte escolar obligatorio, aportaciones voluntarias al retiro, intereses reales de créditos hipotecarios, donativos autorizados y depósitos en cuentas especiales de ahorro. El monto total deducible no puede exceder cinco UMAs anuales o el 15% de los ingresos totales del contribuyente, lo que resulte menor. Sin embargo, contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar estas deducciones personales, salvo casos específicos. Para que un gasto personal sea válido como deducción, el SAT exige que la factura electrónica incluya el uso correcto del CFDI. Este campo indica la razón de la compra y determina si el gasto puede descontarse en la Declaración Anual. Si el uso del CFDI no corresponde al tipo de gasto, la deducción puede ser rechazada. Por ello, identificar correctamente la clave es el paso esencial para acceder a descuentos en el pago de impuestos. Guía rápida del uso correcto del CFDI para deducciones personales: El SAT recomienda revisar cuidadosamente cada factura antes de presentar la Declaración Anual. Para temas fiscales y financieros, también sugiere consultar a un contador público o especialista certificado, a fin de aplicar correctamente las deducciones y evitar errores.