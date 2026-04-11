El Gobierno de la Ciudad de México intensificó sus recorridos territoriales con el programa Casa por Casa, mediante el cual brigadas oficiales visitan viviendas para recoger solicitudes ciudadanas y ofrecer atención directa, sin necesidad de trámites previos. El Gobierno de CDMX señala que estas visitas buscan fortalecer la cercanía con la población. “Si tocan a tu puerta, tu voz es la respuesta”, difundió la Secretaría de Gobierno, invitando a las personas a participar activamente. El secretario de Gobierno, César Cravioto, subrayó que esta estrategia responde a una visión de permanente en colonias. Destacó que el objetivo es escuchar “de primera mano las inquietudes y peticiones” para mejorar el entorno comunitario. El programa Casa por Casa implica que personal de distintas dependencias recorra calles en las 16 alcaldías, tocando puertas y dialogando directamente con habitantes. Esta estrategia inició en octubre de 2024 en la colonia Obrera. La dinámica permite identificar necesidades reales en servicios urbanos y obras públicas. Las autoridades destacan que el contacto directo elimina intermediarios y acelera la atención de problemáticas cotidianas que afectan a miles de familias. Entre las principales solicitudes que se recaban destacan reparación de baches, alumbrado público, poda de árboles, limpieza de calles y mantenimiento de áreas verdes, acciones consideradas esenciales para la vida diaria en la capital. Para atenderlas, el Gobierno despliega cuadrillas especializadas en llamadas “megajornadas”, que permiten resolver múltiples reportes en periodos cortos. Estas intervenciones buscan generar cambios visibles y rápidos en las colonias. Las autoridades capitalinas sostienen que este modelo fortalece la confianza ciudadana. Reafirman que un gobierno cercano “escucha, resuelve y transforma directamente en el territorio”, consolidando así una atención más efectiva y directa en comunidades.