El Metrobús de la Ciudad de México confirmó una medida permanente: queda estrictamente prohibido viajar de pie en el segundo nivel de los autobuses de la Línea 7. La disposición aplica para todas las personas usuarias y busca prevenir incidentes durante los trayectos. El comunicado del Metrobús señala que esta norma responde a razones de seguridad en el transporte público. “Por seguridad de todas y todos, está prohibido viajar de pie en el segundo nivel de las unidades de Línea 7 de Metrobús. Evitas amonestaciones e incidentes”, informó el sistema de transporte en un comunicado reciente. El segundo piso de las unidades de doble nivel está diseñado únicamente para pasajeros sentados, por lo que permanecer de pie representa un riesgo ante frenados o movimientos bruscos. La medida no es nueva, pero ahora se refuerza con mayor énfasis y posibles sanciones. A pesar del anuncio, usuarios han señalado que la norma no siempre se cumple. Una persona usuaria comentó que “se está volviendo un hábito que desde la estación Gandhi y el tramo de Reforma, las familias van de pie en el segundo piso”, evidenciando la falta de vigilancia constante. El Metrobús también informó que la Línea 3 tendrá modificaciones temporales en su servicio debido a una carrera deportiva. Durante ese periodo, algunas estaciones permanecerán sin servicio, particularmente en el tramo de Miguel Laurent a Pueblo Santa Cruz Atoyac. Las autoridades recomiendan tomar previsiones, ya que el servicio estará sujeto a condiciones viales. En las unidades del Metrobús existen zonas específicas destinadas a grupos prioritarios, las cuales deben ser respetadas por el resto de los pasajeros para garantizar un viaje seguro y ordenado. Metrobús recuerda a las personas usuarias que respetar estas disposiciones contribuye a mejorar la convivencia y reduce riesgos dentro de las unidades, especialmente en horarios de alta demanda.