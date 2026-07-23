Los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito pueden ingresar legalmente sin portar una visa americana tradicional, siempre que cuenten con un documento alternativo emitido por las autoridades estadounidenses.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo o en inglés, Border Crossing Card, BCC, un documento oficial que también funciona como una visa de visitante B1/B2 y que está dirigido exclusivamente a ciudadanos mexicanos residentes en México.

¿Cuánto dura la Tarjeta de Cruce Fronterizo y quiénes pueden obtenerla? Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Tarjeta de Cruce Fronterizo sustituye a la visa americana tradicional para estos viajeros

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, identificada como formulario DSP-150, se expide en formato plástico, similar a una tarjeta bancaria, e incorpora medidas de seguridad y tecnología avanzada. Generalmente tiene una vigencia de 10 años desde su emisión.

Este documento permite viajar a Estados Unidos con fines de turismo, negocios o tránsito por un periodo máximo de seis meses, siempre que el titular cumpla las condiciones migratorias y demuestre que mantiene vínculos suficientes con México para regresar al concluir su estancia.

Ilustraion de fortamatos, formulario DSP-150.

Para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo es necesario:

Ser ciudadano mexicano.

Residir en México.

Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud.

Cumplir con los requisitos de elegibilidad de la visa B1 y/o B2.

Demostrar arraigo en México que garantice el regreso después de una estancia temporal.

Realizar el trámite conforme al procedimiento establecido por la Embajada o los consulados de Estados Unidos en México.

¿Cuánto dura la Tarjeta de Cruce Fronterizo y quiénes pueden obtenerla?

De acuerdo con la información oficial, la BCC tiene una vigencia habitual de 10 años, aunque existen condiciones especiales para los menores de 15 años. Cuando el trámite se realiza con la tarifa reducida, la tarjeta vence al momento en que el menor cumple esa edad.

Para acceder al beneficio de la tarifa preferencial, el menor debe tener al menos uno de sus padres con una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente o en proceso de obtenerla. Si se cubre la tarifa completa, la vigencia también será de diez años.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo constituye una alternativa oficial a la visa americana tradicional para ciudadanos mexicanos. No obstante, su expedición está sujeta al cumplimiento de los requisitos migratorios establecidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo que no se otorga de manera automática a todos los solicitantes.