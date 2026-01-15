El Gobierno de Clara Brugada activó operativos sorpresa en negocios irregularidades en la contratación de empleados e incumplimientos a la LFT.

El Gobierno de la Ciudad de México intensificó las inspecciones laborales en negocios de todos los giros, con el objetivo de detectar trabajadores sin contrato o en condiciones irregulares. Las visitas serán ordinarias y extraordinarias, sin previo aviso, y podrían derivar en sanciones severas.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo advirtió que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y proteger los derechos de la población trabajadora. La autoridad recalcó que no contar con contratos ni documentación laboral es una falta grave, así como lo es el incumplimiento con los derechos básicos de los empleados con contrato legal.

El Gobierno de la CDMX está mucho más firme en las medidas de protección ambiental.

De acuerdo con la Dirección de Inspección de Trabajo, los centros laborales que incumplan podrían enfrentar multas, clausuras temporales o cierres, especialmente si se detectan empleados sin contrato, sin prestaciones o en esquemas ilegales.

¿Cómo serán las visitas sorpresa a los negocios?

Las inspecciones inician con una orden de visita, la cual debe ser presentada físicamente por la inspectora o inspector al llegar al centro de trabajo. “Las inspecciones solo las puede realizar personal local debidamente acreditado, con credencial vigente y de forma presencial”, advierte la autoridad.

Durante la visita, el patrón debe exhibir documentos que acrediten el cumplimiento de obligaciones laborales, como contratos, recibos de pago, PTU, aguinaldo y vacaciones. Posteriormente, “se valora la documentación y se determina si cumple o no con la legislación laboral”.

Las inspecciones pueden derivar en multas y cierres. Conoce quiénes revisan, qué piden y cómo evitar sanciones. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

¿Qué buscan y qué pasa si hay irregularidades?

La inspección laboral es, según la fuente oficial, “el acto mediante el cual se promueve y vigila el cumplimiento de la legislación laboral, o se asesora a trabajadores y patrones”. Su objetivo central es detectar abusos, simulaciones o relaciones laborales ilegales.

Entre los principales puntos que revisan los inspectores se encuentran:

Existencia de contratos individuales o colectivos

Pago de salario y prestaciones de ley

Jornada laboral, descansos y vacaciones

Ausencia de discriminación o violencia laboral

Si el patrón impide la diligencia o no presenta la documentación, incurre en faltas administrativas. La autoridad advierte que “quien lo impida puede enfrentar responsabilidades y consecuencias jurídicas”, incluyendo sanciones económicas y el cierre del establecimiento.

En esa línea, la Secretaría de Trabajo llamó a no caer en engaños y recordó: “Nunca una notificación de inspección laboral se entrega en sobre”. Ante cualquier duda o posible fraude, exhortó a denunciar y verificar siempre la identidad del personal inspector.