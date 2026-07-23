Al momento de comprar huevos, una de las preguntas más frecuentes es si conviene elegir los de cáscara blanca o los marrones. Aunque existe la creencia de que uno de los dos es más saludable o tiene mejor sabor, la realidad es que la diferencia es mucho más sencilla.

El color de la cáscara depende exclusivamente de la raza de la gallina que pone el huevo . Generalmente, las gallinas de plumaje blanco producen huevos blancos, mientras que las de plumaje rojizo o marrón ponen huevos de ese mismo color. Se trata de una característica genética que no modifica sus propiedades.

Huevo blanco o huevo de color: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar Shutterstock

¿Cuál es la diferencia entre los huevos blancos y marrones?

Tanto los huevos blancos como los marrones aportan prácticamente la misma cantidad de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. No hay diferencias relevantes en el sabor, ya que este depende principalmente de la alimentación de la gallina y de la frescura del huevo, no del color de la cáscara.

De acuerdo con especialistas en nutrición, las leves variaciones en la composición de un huevo no están relacionadas con el color de la cáscara, sino con otros factores relacionadas a las condiciones de crianza de la gallina. Por eso, si el objetivo es elegir un huevo con características nutricionales específicas, resulta más importante prestar atención al sistema de producción -como gallinas camperas o de crianza ecológica- que al color del cascarón.

¿Cómo se recomienda consumir el huevo?