El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias para la segunda semana de febrero, ante el avance de una circulación ciclónica que provocará lluvias en distintos estados del país, una caída brusca de las temperaturas y rachas de viento de hasta 70 km/h. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles serán las entidades federativas que se verán afectadas por las inclemencias climáticas durante el lunes 9 de febrero y las próximas 48 horas. Durante la jornada del lunes 9 de febrero, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, interaccionarán con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, y generarán las condiciones propicias para que se registren fuertes rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas. En este contexto, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango. Al mismo tiempo, el occidente y sur de México, además de Quintana Roo, se verán afectados por la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México mar Caribe, que originarán lluvias y chubascos en dichas zonas. A partir del martes 10 de febrero, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. Además, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. En esta línea, un frente frío (núm. 34) se aproximará e ingresará al noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados mantienen la alerta vigente en distintos estados de la República Mexicana por lluvias de variada intensidad. En la lista de entidades afectadas según el SMN, figuran: