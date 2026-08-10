El próximo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores corresponde al bimestre septiembre-octubre. Sin embargo, los depósitos tendrían una pausa durante septiembre debido a un día festivo.

La Secretaría de Bienestar realiza los pagos de manera escalonada y de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente. Para septiembre de 2026, el calendario oficial todavía no había sido publicado al momento de la información de referencia.

De acuerdo con la proyección difundida por N+, el sitio de noticias de TelevisaUnivision, el depósito comenzaría el martes 1 de septiembre y tendría una interrupción el miércoles 16, por lo que los pagos previstos para después de esa fecha se recorrerían.

El próximo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores corresponde al bimestre septiembre-octubre. Sin embargo, los depósitos tendrían una pausa durante septiembre debido a un día festivo.

¿Por qué se suspenderían los depósitos de la Pensión Bienestar?

La pausa estaría relacionada con el 16 de septiembre, día en que se conmemora la Independencia de México. Al tratarse de un día festivo, no se contemplaría la dispersión de recursos durante esa jornada.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores forma parte de los programas que realizan sus depósitos de manera bimestral. El pago correspondiente a septiembre-octubre se espera para septiembre, siguiendo el esquema utilizado en las ministraciones anteriores.

La Secretaría de Bienestar confirmó en julio que los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar y se organizan conforme a la primera letra del apellido.

¿En qué fecha se reanudarían los pagos de la Pensión Bienestar?

Según el calendario estimativo publicado por N+, los depósitos comenzarían el 1 de septiembre y avanzarían por orden alfabético hasta el 15. En esa proyección, las letras N, Ñ y O recibirían el pago el martes 15 de septiembre.

Después de la pausa del 16 de septiembre, los depósitos se reanudarían el jueves 17 de septiembre, con las letras P y Q. Posteriormente continuarían de manera escalonada hasta completar el calendario.

La fecha de reanudación, por lo tanto, sería el 17 de septiembre de 2026, aunque debe considerarse una previsión y no una fecha oficial hasta que Bienestar publique el calendario definitivo.

¿Cuándo se conocerá el calendario oficial?

Hasta el momento de la publicación de la información de referencia, la Secretaría de Bienestar no había confirmado las fechas definitivas de septiembre. N+ aclaró que el calendario presentado era un ejemplo y que podría modificarse o reducir sus días.

En los últimos calendarios oficiales, la dependencia ha establecido los depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido y publica las fechas correspondientes a cada grupo. Para el bimestre julio-agosto de 2026, por ejemplo, los pagos se realizaron del 6 al 29 de julio bajo este mismo esquema.

Por ello, los beneficiarios deberán esperar la publicación oficial de la Secretaría de Bienestar para conocer el día exacto en que recibirán su próximo depósito y confirmar cómo quedará distribuido el calendario alrededor del 16 de septiembre.