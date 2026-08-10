En esta noticia Lento crecimiento

Parece que toda la población busca ahorrar sin importar el estrato social al que pertenezcan, y Tiendas 3B, de Antony Hatoum está consciente de un mercado que hasta el momento nadie había atendido: el hard discount para el sector premium.

Tienda Yema, el concepto premium de Tiendas 3B. Cortesía Yema

Hatoum ya no solo quiere el mercado de Mamá Lucha, pues ahora busca competir con tiendas como Sumesa o un City Market, a través del nuevo concepto de 3B, que se ubica en las zonas más exclusivas del país y con un número bajo de tiendas.

Se trata de la marca Yema, que forma parte del corporativo de las tiendas que ofrecen productos “buenos, bonitos y baratos”, pero con genéricos enfocados al mercado premium.

Su línea de productos abarca desde alimentos orgánicos o de origen vegano, línea de belleza con productos de bandera blanca que compiten con las marcas más exclusivas del segmento, pero a precios menores, hasta productos de bienestar basados en CBD, vinos de marca propia, hechos en Baja California o cerveza artesanal proveniente de Colima.

Lento crecimiento

Yema no buscará la misma velocidad de crecimiento de 3B, pues su concepto hasta el momento se concentra en 4 tiendas, repartidas en colonias de alto ingreso en la Ciudad de México, como la Roma-Condesa, Escandón, Coyoacán o Altolivo.

El concepto empieza a mostrar su potencial, pues, por ejemplo, en un recorrido a la sucursal Roma-Condesa, El Cronista pudo observar filas de espera de hasta 15 minutos para ingresar a la tienda, que además de ofrecer productos premium, complementa la experiencia con atención diferenciada.

Las sucursales de Yema son de un tamaño similar a las de 3B, pero como parte del servicio diferenciado, ofrecen una garantía de satisfacción total, donde los usuarios pueden devolver los productos si no están satisfechos con el resultado.

La empresa, que presentará este miércoles su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre, todavía no tiene un plan de expansión definido para Yema, pero apuesta por llegar a colonias como Narvarte, Pedregal, Polanco o Lomas Verdes, en locales con un tamaño estimado de 650 metros cuadrados, con el objetivo de probar el mercado mexicano.