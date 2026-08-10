El producto que suele estar presente en los hogares puede convertirse en un aliado para eliminar malos olores y refrescar las alfombras. Sin embargo, existe una recomendación clave antes de aplicarlo y volver a aspirar.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos caseros más utilizados para la limpieza del hogar y también puede aplicarse sobre las alfombras para ayudar a neutralizar determinados olores. Su composición permite actuar como un limpiador suave y desprender algunos residuos de las superficies.

Pero antes de esparcirlo sobre la alfombra hay un detalle que conviene tener en cuenta: el tiempo que debe permanecer allí. El American Cleaning Institute explica cómo utilizarlo en determinadas tareas de limpieza, aunque no establece un período exacto de espera para las alfombras.

El producto que suele estar presente en los hogares puede convertirse en un aliado para eliminar malos olores y refrescar las alfombras. Sin embargo, existe una recomendación clave antes de aplicarlo y volver a aspirar.

¿Para qué sirve aplicar bicarbonato en las alfombras?

Uno de los principales usos del bicarbonato en superficies textiles es ayudar a combatir los malos olores. El ACI reconoce sus propiedades como desodorizante y señala que puede utilizarse para absorber determinados olores.

Antes de aplicarlo, es recomendable retirar el polvo y la suciedad superficial de la alfombra con una aspiradora. El propio ACI aconseja aspirar las alfombras como parte de la limpieza de superficies textiles, especialmente cuando se busca eliminar olores persistentes.

El bicarbonato también puede contribuir a desprender ciertos residuos gracias a su acción abrasiva suave, aunque esto no significa que sustituya a un producto específico para limpiar o eliminar manchas profundas.

¿Cuánto tiempo hay que dejar el bicarbonato?

En este punto, el American Cleaning Institute no establece un tiempo concreto para dejar bicarbonato seco sobre una alfombra. Por eso, no es recomendable atribuirle a la organización una cantidad determinada de minutos u horas que no aparece en su información oficial.

Lo que sí indica el ACI para la limpieza de pisos y alfombras es aspirar primero y, en determinados casos, utilizar bicarbonato seco antes de volver a aspirar. La recomendación forma parte de sus indicaciones para combatir olores, pero no fija un período de espera específico.

Por este motivo, si se decide utilizar bicarbonato sobre una alfombra, conviene seguir las indicaciones del fabricante del material o de la propia alfombra y probar primero en una zona pequeña y poco visible.

Qué precauciones tener en cuenta antes de aplicarlo

El bicarbonato no debe considerarse un método universal para limpiar cualquier alfombra. Dependiendo del tipo de fibra, color y tratamiento del material, determinados productos o procedimientos pueden provocar alteraciones, por lo que es importante revisar las instrucciones de cuidado.

Además, cuando el problema es un olor persistente, el bicarbonato puede ser parte de la limpieza, pero no necesariamente elimina la fuente del olor. El ACI recomienda complementar la limpieza de alfombras con una aspiración adecuada y tratar las distintas superficies según el material.

En definitiva, el bicarbonato puede ser un aliado sencillo para refrescar y ayudar a controlar olores en las alfombras, pero el ACI no establece un tiempo oficial de aplicación. La opción más segura es evitar tiempos arbitrarios y priorizar las instrucciones específicas de cuidado de cada alfombra.