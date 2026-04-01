Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propuso a la Secretaría de Educación (SEP) suspender las clases y ofrecer Home Office para estudiantes y trabajadores de la región en las fechas de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La propuesta de suspender clases y fomentar el home office desde el 11 de junio tiene un doble objetivo muy concreto: permitir que la gente disfrute del evento y, al mismo tiempo, evitar el colapso de la ciudad. Por un lado, el partido inaugural —con la participación de la Selección de México— en el Estadio Banorte será un evento de altísima convocatoria. Esto implica miles de personas movilizándose hacia la zona de Tlalpan, tanto locales como turistas. En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad de México evalúa medidas preventivas como: Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México se jugarán en las siguientes fechas: En total, el estadio albergará 4 partidos: