Millones de personas usan el Metrobús de la Ciudad de México todos los días, pero hay una regla clave que pasa desapercibida para la mayoría y que puede cambiar por completo la experiencia dentro de las unidades. Se trata de una indicación simple, pero obligatoria, que apunta directamente a quienes viajan con mochila. Aunque no implica sanciones económicas, su cumplimiento es fundamental para mejorar la convivencia en un sistema que opera al límite de su capacidad en horas pico. El lineamiento es claro: no se recomienda llevar la mochila puesta en la espalda durante el trayecto. Todos los usuarios deben bajarla y colocarla en el suelo o sostenerla en la mano mientras viajan. La razón detrás de esta medida es optimizar el espacio dentro de las unidades. En un transporte con alta demanda, una mochila colgada puede ocupar el lugar de otro pasajero, dificultar el movimiento y generar incomodidad generalizada. Este pequeño gesto permite una mejor circulación y reduce los roces innecesarios entre usuarios. A diferencia de otras reglas del transporte público, esta disposición no contempla sanciones económicas. Sin embargo, su impacto es inmediato en la dinámica del viaje. Cumplir con esta indicación: