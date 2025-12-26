El organismo tributario lanzó un último llamado para que los contribuyentes completen un trámite obligatorio antes de fin de año, clave para recibir avisos oficiales y evitar multas o problemas fiscales.

A pocos días de que finalice el 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un último recordatorio dirigido a millones de contribuyentes en México. El aviso apunta a un trámite obligatorio que, de no completarse a tiempo, puede derivar en graves multas y problemas fiscales.

La advertencia está relacionada con un canal oficial de comunicación que el organismo utiliza para enviar notificaciones con validez legal, por lo que mantenerlo activo y actualizado se vuelve clave para evitar sanciones y contratiempos. Checa a continuación todos los detalles.

¿Cuál es el trámite obligatorio que exige el SAT antes de fin de año?

El trámite al que hace referencia el SAT es la activación y actualización del Buzón Tributario, una herramienta digital diseñada para mantener comunicación directa entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Contar con este buzón activo es obligatorio para la mayoría de quienes están inscritos en el RFC.

A través del Buzón Tributario, el SAT envía notificaciones electrónicas sobre adeudos, requerimientos de información, devoluciones y otros actos administrativos . Estas notificaciones se consideran legalmente válidas, aun si el contribuyente no las abre.

Por ese motivo, el organismo insiste en que no basta con estar inscrito: también es necesario verificar que el buzón esté activo y que los medios de contacto estén correctamente registrados.

Quiénes están obligados a tener activo el Buzón Tributario del SAT

De esta manera, están obligadas a tener activo el Buzón Tributario las personas físicas con actividad empresarial, profesional o por arrendamiento, así como las personas morales , ya que su omisión puede derivar en sanciones.

El organismo tributario lanzó un último llamado para que los contribuyentes completen un trámite obligatorio antes de fin de año, clave para recibir avisos oficiales y evitar multas o problemas fiscales.

Algunas personas físicas sin actividad económica pueden quedar exentas, aunque el SAT recomienda verificar la situación en el sistema, especialmente a fin de año, cuando suelen aumentar las notificaciones por obligaciones pendientes.

Cómo activar o actualizar el Buzón Tributario del SAT paso a paso