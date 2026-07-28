En esta noticia Confirman acceso gratuito al Parque del Jaguar

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por Puerto Morelos, Quintana Roo, donde supervisó los avances del Tren Maya de Carga y recorrió las nuevas locomotoras incorporadas al proyecto, que ya suman 12 unidades. Durante la visita, reiteró que la construcción avanza conforme al calendario previsto y aseguró que la inauguración está contemplada para enero de 2027.

A través de un video de casi dos minutos, la mandataria explicó que las locomotoras ya comenzaron a transportar materiales de construcción necesarios para el desarrollo de la obra, una infraestructura que su administración espera poner en operación hacia la mitad del sexenio.

Confirmado por Sedena | Claudia Sheinbaum anunció la fecha de inauguración del Tren Maya de carga: tendrá 12 vagones

Durante el recorrido por la estación Puerto Morelos, Sheinbaum estuvo acompañada por las y los gobernadores de las entidades por las que circula el Tren Maya de pasajeros y donde también tendrá impacto la nueva red de carga:

Quintana Roo: Mara Lezama Espinosa.

Campeche: Layda Sansores San Román.

Yucatán: Joaquín Díaz Mena.

Tabasco: Javier May Rodríguez.

Chiapas: Eduardo Ramírez Aguilar.

También participaron autoridades militares y responsables del proyecto ferroviario, entre ellas el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

Confirman acceso gratuito al Parque del Jaguar

Como parte de su agenda en Quintana Roo, Sheinbaum anunció que el Parque del Jaguar tendrá acceso gratuito y dio a conocer nuevas tarifas para visitar la zona arqueológica de Tulum, medidas que fueron publicadas el 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el objetivo de fortalecer la actividad turística en la región.

Con los nuevos ajustes, los visitantes nacionales pagarán 80 pesos para ingresar tanto a la zona arqueológica como al área natural protegida, mientras que los turistas extranjeros deberán cubrir 265 pesos por el recorrido completo. Asimismo, el costo del transporte eléctrico operado por la Secretaría de Marina se redujo a 20 pesos.

El Gobierno federal también anunció la construcción de un estacionamiento ecológico en el acceso sur a las playas y al sitio arqueológico.

Además, ingenieros militares retirarán el muro que limitaba el acceso tradicional a las playas y a la zona arqueológica, una medida que, según las autoridades, favorecerá tanto a visitantes como a comerciantes y artesanos de la zona.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que ya se trabaja en un plan integral para atraer nuevas rutas aéreas y mejorar la conexión entre el aeropuerto y el centro de Tulum.

Sheinbaum señaló que estas decisiones fueron resultado de reuniones con pequeños y medianos empresarios hoteleros, así como con representantes comunitarios y organizaciones locales.

La estrategia también contempla acciones para mejorar los servicios públicos, fortalecer la certificación de prestadores de servicios turísticos y reforzar el esquema de seguridad mediante la participación de la Guardia Nacional.