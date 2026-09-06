Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

El emblemático Tren de Arganda, ese ferrocarril histórico que durante más de un siglo ha unido Madrid con Arganda del Rey, regresa a la acción tras un año de renovación en parte de su vía.

La popular formación retomó sus circulaciones el pasado 29 de marzo de 2026, marcando el inicio de su temporada de primavera. Esta noticia ilusionó a aficionados al patrimonio ferroviario, familias y turistas que buscan experiencias únicas en la Comunidad de Madrid.

Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

Obras de renovación en el tren

El Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), una asociación sin fines de lucro, se encarga de la recuperación, conservación y explotación del patrimonio ferroviario desde 1987.

Las obras recientes de renovación de la vía fueron ejecutadas con recursos propios y la dedicación voluntaria de sus miembros, lo que ha permitido que el tren retome su circulación con total seguridad y en condiciones óptimas.

Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo. Foto: Vapor Madrid

La historia del tren de Arganda en Madrid

Conocido popularmente por el célebre pareado “El tren de Arganda, que pita más que anda”, este convoy representa mucho más que un simple viaje. Se trata del único ferrocarril histórico con tracción a vapor que sigue operativo en la Comunidad de Madrid y uno de los cinco que permanecen activos en toda España.

Su historia se remonta a 1886, cuando se inauguró la línea original Madrid-Arganda con 27 kilómetros de longitud. Con el tiempo, la red llegó a extenderse hasta 161 kilómetros y 27 estaciones, conectando la estación del Niño Jesús en Madrid con Alocén, en Guadalajara. Durante décadas, fue un medio de transporte esencial para los municipios de la zona.

Así es el recorrido actual del Tren de Arganda

El recorrido actual conserva aproximadamente 3,5 kilómetros del trazado histórico y comienza en la estación de La Poveda, en Arganda del Rey. A los pocos minutos, el convoy cruza el río Jarama por un impresionante puente metálico ferroviario de 175 metros de longitud, el más extenso de estas características que se preserva en la región.

Tras atravesar el puente, el tren discurre junto a los Cantiles del Piúl, unas formaciones rocosas de gran valor paisajístico que evocan escenarios del lejano Oeste americano. El trayecto culmina en el apeadero de la Laguna del Campillo, en Rivas-Vaciamadrid, un espacio natural protegido que es refugio para numerosas especies de flora y fauna.

El proceso para realizar la reserva de billetes en Vapor Madrid se lleva a cabo exclusivamente de forma online a través del formulario web que se encuentra en su página oficial. Inicialmente, deberá seleccionar la fecha, hora y tipo de tren (histórico, lanzadera o ambos), posteriormente deberá indicar el número de pasajeros desde los 3 años y completar los datos personales: nombre, apellidos, correo electrónico (repetido para confirmación), teléfono opcional y cantidad de menores de 3 años (que viajan sin costo).

Posteriormente, será redirigido a una pasarela de pago segura con tarjeta para finalizar la transacción; una vez completado el pago, recibirá un correo electrónico que contendrá el localizador de su reserva. Las reservas en línea deben realizarse hasta las 21:00 del día anterior al viaje.

Es fundamental que, tras realizar la reserva, se presente en la taquilla de la Estación de Poveda (no confundir con la estación de metro La Poveda) al menos 20 minutos antes de la salida del tren, presentando el localizador (en formato impreso o digital) para recoger los billetes físicos. En el caso de visitas combinadas con tren histórico programadas para las 13:00 h, es recomendable llegar antes de las 12:00.

Las cancelaciones o modificaciones son viables únicamente hasta las 23:59 del viernes anterior (para servicios del domingo) o hasta el jueves (para aquellos del sábado); no se proporcionará reembolso si se llega tarde o se pierde el tren. No se aceptan mascotas, salvo perros guía y los menores de 3 años requieren un billete gratuito en taquilla, aun cuando no ocupen un asiento.