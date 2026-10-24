Las personas que donaron un órgano o tejido no verán afectados sus ingresos durante la recuperación.

Los trabajadores que donan órganos o tejidos en vida para su posterior trasplante cuentan desde marzo con una protección específica dentro del sistema de la Seguridad Social, pensada para cubrir todo el proceso médico sin afectar sus ingresos.

Según detalla la Seguridad Social, esta situación especial de incapacidad temporal está vigente desde el lunes 3 de marzo de 2025 y reconoce como baja laboral los días en que el donante recibe asistencia sanitaria y queda incapacitado para trabajar.

La medida forma parte de la Ley 6/24, del 20 de diciembre, que modificó la Ley General de la Seguridad Social para ampliar los supuestos de reconocimiento de este tipo de bajas especiales.

Qué días cubre la baja por donación

La protección abarca tanto los días previos a la intervención, vinculados a la preparación médica de la cirugía, como el período que va desde el ingreso hospitalario hasta que la persona recibe el alta por curación. Esta cobertura incluye tanto jornadas continuas como discontinuas, siempre que el donante permanezca incapacitado para trabajar como consecuencia del proceso.

La protección cubre tanto la preparación médica como la recuperación posterior al trasplante. Magnific

Uno de los aspectos más destacados de esta baja es que no exige al trabajador ningún período mínimo de cotización. Esto significa que cualquier persona puede acceder a ella, incluso sin haber cumplido los 180 días de aportes en los últimos seis meses que suelen pedirse para otras contingencias comunes.

Cómo se calcula el subsidio del 100%

Durante todo el tiempo que dure la baja, el trabajador recibe un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente a la incapacidad temporal por contingencias comunes. Ese pago comienza a abonarse desde el primer día, a cargo del INSS, el ISM o la mutua colaboradora que corresponda.

La base reguladora surge de dividir la base de cotización del trabajador en el mes anterior al inicio de la baja por los días a los que corresponde esa cotización , que pueden ser 30 en el caso de un salario mensual o entre 28 y 31 si se trata de un salario diario.

El subsidio equivale al cien por cien de la base reguladora del trabajador. Shutterstock

Cuando la relación laboral comenzó ese mismo mes, el cálculo se realiza dividiendo la base de cotización por los días efectivamente trabajados hasta ese momento.

La cotización continúa durante toda la baja

La normativa también establece que la obligación de cotizar a la Seguridad Social se mantiene durante toda la incapacidad temporal, sin importar la causa que la origine, lo que incluye expresamente a este nuevo supuesto especial.

De esta manera, quienes donan un órgano o tejido en vida no solo conservan el sueldo completo durante el proceso, sino que tampoco ven interrumpida su trayectoria de aportes al sistema previsional.