La SEP Puebla ordenó la suspensión de clases presenciales en 173 municipios debido al pronóstico de fuertes precipitaciones.

Ante la llegada de condiciones meteorológicas adversas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla ha ordenado la suspensión temporal de clases presenciales en 173 municipios para el viernes 9 de octubre.

La medida preventiva ya se había aplicado para este jueves 8 de octubre y también afectó a escuelas públicas y particulares de educación básica, media superior y superior. De esta manera, la determinación prioriza la seguridad ante el pronóstico de un severo temporal con intensas lluvias provocadas por la interacción de sistemas tropicales.

¿Qué municipios y regiones de Puebla están afectados por la suspensión de clases?

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla detalló en su Boletín No. 101/2026 que la suspensión abarca un total de 173 municipios agrupados en cinco regiones estratégicas del territorio poblano. Las zonas contempladas bajo esta alerta preventiva son:

Sierra Norte

Abarca a Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquíxtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla y Chignahuapan. También incluye a Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán.

La medida también afecta a Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental

En esta región la disposición contempla a Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan y Atlequizayan. Asimismo, comprende a Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Tehuacán-Sierra Negra

La suspensión incluye a Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez y Molcaxac. De igual forma, abarca a Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle de Serdán

La medida aplica en Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac y Quimixtlán.

También están contemplados Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Mixteca

En esta zona, la suspensión corresponde a Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán.

Asimismo, se incluye a San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec y San Miguel Ixitlán. La relación concluye con San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

Escuelas públicas y particulares de cinco regiones de Puebla cambian a modalidad virtual ante las condiciones climáticas adversas. Shutterstock

¿Por qué se tomó la decisión de suspender las actividades presenciales?

La medida de la SEP de Puebla responde directamente a las recomendaciones emitidas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

El objetivo principal es salvaguardar la integridad física de alumnos, docentes y autoridades ante los riesgos derivados de las precipitaciones persistentes que afectan a la región. Justamente, el ingreso de humedad proveniente tanto del Golfo de México como del océano Pacífico incrementa la vulnerabilidad en zonas serranas e hidrográficas del estado.

🏫¡Entérate! 📢 A toda la comunidad educativa de Puebla, informamos:#TransformarEnGrande pic.twitter.com/DCwYscrAWH — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 7, 2026

¿Cómo continuarán las actividades escolares durante estos días?

Para evitar la pérdida de continuidad en el ciclo escolar, las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior operan bajo la modalidad a distancia durante los días jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Los docentes coordinarán las labores académicas utilizando libros de texto, cuadernillos de trabajo, tareas en casa y actividades específicas diseñadas para cada nivel educativo.

Se espera que las actividades presenciales se reanuden de manera habitual el lunes 12 de octubre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el clima en Puebla?

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estado de Puebla enfrenta efectos importantes derivados de la inestabilidad atmosférica y la interacción de ciclones tropicales en el país.

Para el jueves 8 y el viernes 9 de octubre, el pronóstico anticipa lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (acumulados de 50 a 75 mm) focalizadas principalmente en las regiones suroeste y sureste de la entidad.