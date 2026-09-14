Jalisco confirmó suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria para el jueves 18 de junio por partido de la Selección

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicables en las 32 entidades del país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros.

Según el calendario oficial, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN), tendrán 185 días de clases. El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2027.

Dentro de este calendario, se establecieron fechas puntuales en las que los alumnos no tendrán actividades, ya sea por suspensión de labores docentes o por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por qué no hay clases el 16 y el 25 de septiembre

De acuerdo con el calendario publicado por la SEP, las suspensiones de labores docentes durante 2026 serán los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, y 25 de diciembre. A esto se suma el 25 de septiembre, fecha en la que se realizará una de las ocho sesiones ordinarias del CTE programadas para el ciclo escolar.

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2027. SEP México

Estas dos fechas, al ubicarse en días hábiles cercanos, generan que los estudiantes tengan días sin clases en ambos casos, lo que representa un fin de semana largo para las familias mexicanas.

Otras fechas clave del calendario escolar

El calendario también contempla ocho sesiones ordinarias del CTE: en 2026, los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre; y en 2027, el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Además, se establecieron dos periodos de receso escolar:

del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 ,

del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Por otro lado, las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

En cuanto a la educación normal, el calendario constará de 190 días de clases, con inicio el 31 de agosto y cierre el 13 de julio de 2027, además de un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto de 2026.