En sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los límites de actuación de los jueces frente a cláusulas de dudosa legalidad en contratos colectivos de trabajo. En materia de seguridad social, también fijó lineamientos relevantes sobre pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, particularmente en casos de concubinato, viudez y riesgo de trabajo. A continuación, los puntos clave del fallo y su aplicación práctica para trabajadores y beneficiarios. El Máximo Tribunal advirtió que alterar parte del contenido implica una intervención indebida en el ejercicio interno de los sindicatos, así como también genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones acordados. No obstante, precisó que, si una cláusula resulta discriminatoria o vulnera derechos fundamentales, el órgano jurisdiccional puede intervenir en el caso concreto, sin modificar el texto del contrato. Al resolver el amparo directo en revisión 3667/2025, la Corte determinó por unanimidad que, aun cuando una autoridad jurisdiccional advierta cláusulas potencialmente ilegales o contrarias a la Constitución Política, no tiene facultades para cambiar su redacción. Para las autoridades, cualquier revisión, corrección o renegociación de estos instrumentos corresponde exclusivamente a los trabajadores sindicalizados y a la parte empleadora, en ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva.