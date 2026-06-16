La reducción de la jornada laboral sigue avanzando en Colombia de manera gradual.

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La cuenta regresiva para la última etapa de la reducción de la jornada laboral en Colombia ya comenzó. Aunque muchos empleados esperan pasar de 44 a 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026, la realidad es que miles de trabajadores mantendrán sus condiciones actuales debido a las excepciones contempladas en la legislación vigente.

De esta manera, lo que para algunos representa un nuevo recorte en el tiempo de trabajo, para otros significa que las 44 horas semanales seguirán siendo una referencia sin modificaciones directas.

La medida hace parte del cronograma establecido por la Ley 2101 de 2021, una norma que impulsó la disminución progresiva de la jornada laboral sin afectar el salario ni las prestaciones de los empleados.

¿Por qué Gustavo Petro mantiene las 44 horas de jornada laboral para algunos trabajadores?

Aunque el título pueda sugerir un cambio de rumbo, la realidad es que el proceso de reducción continúa según lo previsto por la ley. Lo que ocurre es que determinados trabajadores no estarán cobijados por la disminución a 42 horas semanales.

Por esta razón, para esos grupos específicos, la jornada laboral continuará bajo las reglas que ya tenían establecidas, incluso después de julio de 2026.

La reducción gradual se ha aplicado de la siguiente manera:

En 2023 se pasó de 48 a 47 horas semanales.

En 2024 la jornada bajó a 46 horas.

En 2025 se redujo a 44 horas.

En 2026 llegará a 42 horas semanales para quienes estén cubiertos por la norma.

Gustavo Petro dio marcha atrás y mantiene las 44 horas de jornada laboral por semana. (Fuente: Freepik)

¿Qué trabajadores no tendrán reducción de jornada laboral en julio de 2026?

La legislación colombiana contempla varias excepciones debido a la naturaleza de ciertos cargos y actividades.

Entre los principales grupos excluidos se encuentran:

Trabajadores de dirección, confianza y manejo

Los empleados que ocupan cargos directivos o de alta responsabilidad no están sujetos a los límites ordinarios de la jornada laboral. Esto ocurre porque representan los intereses del empleador o tienen funciones de administración dentro de las organizaciones.

Personal de vigilancia con régimen especial

El sector de vigilancia privada cuenta con reglas particulares que permiten pactar jornadas especiales. En determinados casos pueden acordarse turnos de hasta 12 horas diarias y hasta 60 horas semanales, siempre que exista el respectivo acuerdo y se cumplan las condiciones legales.

Trabajadores con labores insalubres o peligrosas

Muchos de estos empleados ya cuentan con jornadas especiales inferiores al límite general debido a los riesgos asociados a sus funciones. Por ello, la reducción a 42 horas semanales no genera cambios en los esquemas que actualmente tienen autorizados.

¿Los servidores públicos tendrán reducción de jornada laboral en 2026?

No necesariamente. Los servidores públicos se rigen por disposiciones especiales del sector estatal y no por las mismas reglas aplicables a los trabajadores del régimen laboral privado.

Por esta razón, la reducción contemplada en la Ley 2101 de 2021 está dirigida principalmente a quienes tienen contratos laborales regidos por las normas del sector privado.

¿Qué pasa con las empresas que operan las 24 horas del día?

Las compañías que requieren funcionamiento continuo, como algunas industrias y servicios esenciales, podrán seguir organizando turnos sucesivos para garantizar la operación permanente.

La ley permite este tipo de esquemas siempre que se respeten las condiciones legales aplicables a cada modalidad de trabajo y no se afecte la prestación del servicio.

¿Cómo se distribuirán las 42 horas de trabajo en Colombia desde julio de 2026?

A partir del 15 de julio de 2026, los trabajadores cobijados por la Ley 2101 podrán cumplir las 42 horas semanales distribuidas en cinco o seis días, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

Esto permitirá esquemas flexibles de organización del tiempo laboral, con jornadas diarias que podrán variar según las necesidades de cada empresa, sin superar los límites establecidos por la normativa.