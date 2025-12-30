Atención lugareños y turistas, el acceso al Nevado de Toluca permanece cerrado debido a condiciones meteorológicas adversas que representan un riesgo para visitantes y familias que planeaban acudir durante el último fin de semana del año.

Autoridades del Estado de México informaron que la decisión del cierre del Nevado de Toluca responde a la presencia de niebla densa, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento, factores que reducen la visibilidad y elevan la probabilidad de accidentes y extravíos en la zona.

Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares dijo: “Este último sábado del año recuerden que, debido a las condiciones meteorológicas, el ingreso al Nevado de Toluca permanece cerrado hasta nuevo aviso. Sigan las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México y cuidemos a nuestras familias”.

Cierre del Nevado de Toluca. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se cerró el Nevado de Toluca?

De acuerdo con la información oficial, se registran bajas temperaturas y congelamiento de caminos de terracería y senderos, lo que dificulta el tránsito seguro tanto de peatones como de vehículos.

La combinación de neblina densa y vientos fuertes incrementa el riesgo de hipotermia, así como la posibilidad de sufrir accidentes o extravíos dentro del área natural protegida.

Recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo pidió respetar el cierre y evitar intentar el ascenso por rutas alternas, ya que las condiciones pueden cambiar de forma repentina.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el ingreso se reabrirá cuando existan condiciones seguras, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y priorizar el cuidado de las familias.