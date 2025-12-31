El Banco de México (Banxico) utiliza a diario sus canales oficiales de comunicación para mantener informados a todos los habitantes del país sobre su política monetaria, difundir los datos más relevantes del ámbito financiero y alertar ante posible fraudes.

Respecto a esta última cuestión, la entidad monetaria emitió recientemente un llamado de atención a través de su cuenta oficial en la red social X, por una supuesta estafa que podría poner en riesgo las finanzas de los mexicanos. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es la última alerta que emitió el Banxico?

Es sabido que los ciberdelincuentes y estafadores que buscan hacerse de dinero a través del robo de datos personales, utilizan distintas estrategias, entre las que se incluyen difundir ofertas y negocios en supuesto nombre de la entidad.

El Banxico no participa en ningún programa de venta de autos, viajes o bienes inmuebles (Foto: Archivo)

Por esta razón, desde el Banxico, una de las instituciones más elegidas por quienes delinquen utilizando distintas plataformas, advirtieron sobre uno de los fraudes más comunes que circula en el último tiempo.

Según los últimos comunicados emitidos, el Banxico no comercializa bienes ni servicios de ningún tipo. Viajes, autos, cursos y bienes inmuebles son algunas de las ofertas que realizan los estafadores en supuesto nombre de la entidad.

Por esta razón, se aconseja a los habitantes de todo el territorio azteca realizar las consultas pertinentes en los sitios oficiales de la entidad. En el caso del Banxico, en el sitio web: www.banxico.org.mx.

¿Qué otras actividades no realiza el Banxico?

Además de advertir que no ofrece viajes ni vende autos, el Banxico mantiene actualizada la lista de programas de los cuales no participa y los servicios que no brinda.

Según consigna en su sitio web oficial: