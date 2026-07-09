Las autoridades migratorias de Arabia Saudita han intensificado los controles sobre la documentación de viaje y han confirmado que no permitirán el ingreso ni la salida del país de ciudadanos mexicanos que presenten irregularidades con el pasaporte.
La medida impacta principalmente a aquellos que posean el documento vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente para viajar. Cuba ha reforzado los controles fronterizos, en particular en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países europeos.
De acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Pasaportes -en árabe, conocida popularmente como “Jawazat”-, la autoridad migratoria en Arabia Saudita, toda persona de origen mexicano que aspire a ingresar al país debe presentar un pasaporte válido y necesitan visa, ya sea por turismo o negocios.
Cómo ingresar legal a Arabia Saudita
La Jawazat gestiona trámites como la emisión y renovación del Iqama (permiso de residencia), el procesamiento de visas de entrada y salida, cambios de estatus de expatriados y procedimientos de deportación. La misma le exige a los mexicanos un pasaporte en vigor con al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pueden obtenerla de varias formas:
- Visa consular: debe tramitarse antes de la llegada al país, contactando a la Embajada o Consulado del Reino de Arabia Saudita en México o en el país de residencia.
- eVisa (visa electrónica): los mexicanos pueden solicitarla en línea a través del portal oficial saudí. Permite múltiples entradas y una estancia de hasta 90 días dentro de un periodo de un año.
- Visa a la llegada: disponible desde el 26 de marzo de 2022 para personas que porten visas válidas de Estados Unidos, Reino Unido o el área Schengen.
Requisitos adicionales
Para ingresar con pasaporte mexicano se exige:
- Pasaporte vigente, con una validez mínima de seis meses desde la fecha de llegada al país.
- Seguro de viaje internacional con cobertura médica activa, requisito indispensable para autorizar el visado y el ingreso.
- Boleto de salida, es decir, comprobante del vuelo de regreso a México o hacia el siguiente destino.
Qué tener en cuenta antes de viajar
Todas las personas extranjeras deben portar en todo momento su tarjeta de residencia (iqama) o pasaporte, ya que las autoridades tienen la facultad de revisarlos de manera regular.
Los lugares sagrados de La Meca y Medina únicamente pueden ser visitados por personas de confesión islámica.
Arabia Saudita se rige por la Ley Islámica (Sharia), aplicable también a extranjeros residentes o visitantes.
La SRE recomienda no realizar desplazamientos a las zonas fronterizas con Iraq (norte) y Yemen (sur), debido a actividades militares registradas en la región.