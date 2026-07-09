Arabia Saudita negará el ingreso de ciudadanos que hayan retrasado el trámite de actualización con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de Arabia Saudita han intensificado los controles sobre la documentación de viaje y han confirmado que no permitirán el ingreso ni la salida del país de ciudadanos mexicanos que presenten irregularidades con el pasaporte.

La medida impacta principalmente a aquellos que posean el documento vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente para viajar. Cuba ha reforzado los controles fronterizos, en particular en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países europeos.

De acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Pasaportes -en árabe, conocida popularmente como “Jawazat”-, la autoridad migratoria en Arabia Saudita, toda persona de origen mexicano que aspire a ingresar al país debe presentar un pasaporte válido y necesitan visa, ya sea por turismo o negocios.

Arabia Saudita negará el ingreso de ciudadanos que hayan retrasado el trámite de actualización con su pasaporte.

Cómo ingresar legal a Arabia Saudita

La Jawazat gestiona trámites como la emisión y renovación del Iqama (permiso de residencia), el procesamiento de visas de entrada y salida, cambios de estatus de expatriados y procedimientos de deportación. La misma le exige a los mexicanos un pasaporte en vigor con al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya el viaje.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pueden obtenerla de varias formas:

Visa consular: debe tramitarse antes de la llegada al país, contactando a la Embajada o Consulado del Reino de Arabia Saudita en México o en el país de residencia.

eVisa (visa electrónica): los mexicanos pueden solicitarla en línea a través del portal oficial saudí. Permite múltiples entradas y una estancia de hasta 90 días dentro de un periodo de un año.

Visa a la llegada: disponible desde el 26 de marzo de 2022 para personas que porten visas válidas de Estados Unidos, Reino Unido o el área Schengen.

Arabia Saudita exige una vigencia mínima de seis meses del pasaporte a los mexicanos.

Requisitos adicionales

Para ingresar con pasaporte mexicano se exige:

Pasaporte vigente, con una validez mínima de seis meses desde la fecha de llegada al país.

Seguro de viaje internacional con cobertura médica activa, requisito indispensable para autorizar el visado y el ingreso.

Boleto de salida, es decir, comprobante del vuelo de regreso a México o hacia el siguiente destino.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Todas las personas extranjeras deben portar en todo momento su tarjeta de residencia (iqama) o pasaporte, ya que las autoridades tienen la facultad de revisarlos de manera regular.

Los lugares sagrados de La Meca y Medina únicamente pueden ser visitados por personas de confesión islámica.

Arabia Saudita se rige por la Ley Islámica (Sharia), aplicable también a extranjeros residentes o visitantes.

La SRE recomienda no realizar desplazamientos a las zonas fronterizas con Iraq (norte) y Yemen (sur), debido a actividades militares registradas en la región.