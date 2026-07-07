¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar y qué otros apoyos se pagan?

La Secretaría de Bienestar inició este 6 de julio la entrega de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar. Como en periodos anteriores, los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente y beneficiario.

El calendario de pagos permanecerá vigente hasta el 29 de julio y contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

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Calendario completo de pagos de la Pensión Bienestar en julio de 2026

La dispersión de los apoyos económicos se llevará a cabo de forma ordenada según la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. Estas son las fechas oficiales de depósito para el bimestre julio-agosto de 2026:

A: lunes 6 de julio.

B: martes 7 de julio.

C: miércoles 8 y jueves 9 de julio.

D, E y F: viernes 10 de julio.

G: lunes 13 y martes 14 de julio.

H, I, J y K: miércoles 15 de julio.

L: jueves 16 de julio.

M: viernes 17 y lunes 20 de julio.

N, Ñ y O: martes 21 de julio.

P y Q: miércoles 22 de julio.

R: jueves 23 y viernes 24 de julio.

S: lunes 27 de julio.

T, U y V: martes 28 de julio.

W, X, Y y Z: miércoles 29 de julio.

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¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar y qué otros apoyos se pagan?

Durante este operativo de pagos, las personas adultas mayores de 65 años o más recibirán un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos por bimestre.

Asimismo, el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras contempla un apoyo bimestral de 1,650 pesos para la mayoría de las personas beneficiarias.

Las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta asociada a la tarjeta del Banco del Bienestar. Además, reiteraron que estos programas sociales son públicos, se entregan de manera directa y sin intermediarios, y no pueden utilizarse con fines distintos al desarrollo social.