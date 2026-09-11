Se viene un diluvio histórico en septiembre este viernes 11 y sábado 12: 72 horas de tormentas, granizo y lluvias con fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua emitieron una alerta en México del 11 al 13 de septiembre de 2026 debido a la combinación del monzón mexicano, la onda tropical núm. 38 y canales de baja presión. Este fenómeno provocará lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento en gran parte del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos.

Paralelamente, se mantendrá una intensa onda de calor en el norte y noroeste con temperaturas superiores a los 45 °C, generando un fuerte contraste climático durante las próximas 72 horas.

Se viene un diluvio histórico en septiembre este viernes 11 y sábado 12: 72 horas de tormentas, granizo y lluvias con fuertes ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock.

Los fenómenos climáticos de este viernes 11 de septiembre

La interacción de múltiples sistemas en diferentes capas de la atmósfera es la responsable directa del deterioro del clima en México. En el noroeste, el monzón mexicano se combina con divergencia en altura, generando condiciones propicias para que se desarrollen lluvias intensas y torrenciales.

Al mismo tiempo, la onda tropical núm. 38 recorre el sur y occidente del país antes de dejar de afectar el territorio nacional hacia el final del sábado. No obstante, el alivio será efímero: para el domingo se anticipa la aproximación de la onda tropical núm. 39 a la península de Yucatán.

A esto se suman múltiples canales de baja presión desplegados en el interior de la República Mexicana, reactivados por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

El volumen de agua previsto para este fin de semana mantendrá en máxima alerta a las brigadas de Protección Civil. A continuación se detalla la distribución del temporal pluvial conforme a los reportes oficiales del SMN:

Viernes 11 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Baja California Sur (centro y sur), Durango (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este y sur), Zacatecas (centro y oeste) y Oaxaca (oeste y noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y suroeste), Nayarit (norte), Jalisco (este y centro), Colima, Michoacán (este y centro), Estado de México (oeste y centro), Ciudad de México, Querétaro (sureste), Hidalgo (suroeste), Morelos, Guerrero (oeste), Puebla (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 12 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Guanajuato (sur) y Michoacán (oeste, norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Durango (sur), Sinaloa (norte y sur), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Colima, Estado de México (oeste, suroeste y noroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Tlaxcala, Morelos, Guerrero (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca (oeste, norte y este) y Chiapas (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Domingo 13 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste y suroeste), Aguascalientes y Jalisco (noreste).

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El desarrollo de cada tormenta eléctrica traerá consigo severas turbulencias en superficie. Las masas de aire inestable provocarán la formación de granizo en las regiones del centro y occidente de la República Mexicana.

Las ráfagas de viento registrarán las siguientes velocidades e intensidades:

Rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (viernes a domingo); sumándose Yucatán el sábado, e integrando a Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Campeche el domingo.

Rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán en diversas etapas del fin de semana.

Oleaje elevado: Se estiman marejadas de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de la península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, alcanzando hasta 3.0 metros en la costa occidental de Baja California durante el domingo.

Se viene un diluvio histórico en septiembre este viernes 11 y sábado 12: 72 horas de tormentas, granizo y lluvias con fuertes ráfagas de viento SMN

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, el pronóstico del clima señala un ambiente cambiante con humedad constante. En la Ciudad de México y el Estado de México, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes el viernes 11, acompañadas de actividad eléctrica.

Durante el sábado 12 y el domingo 13, las lluvias en la capital disminuirán levemente a intervalos de chubascos (5 a 25 mm), mientras que en el sector oeste y suroeste del Estado de México persistirán las precipitaciones fuertes. Las temperaturas mínimas en las zonas altas y serranas del Edomex descenderán a rangos de entre 0 y 5 °C durante las madrugadas.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

El ambiente caluroso continuará contrastando con el panorama de tormentas: