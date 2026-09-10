Ponerle jugo de limón a las pilas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cuando un control remoto, juguete o electrodoméstico deja de funcionar repentinamente, solemos asumir que las pilas se han agotado por completo. Sin embargo, en muchas ocasiones el problema no radica en la falta de carga eléctrica, sino en la acumulación de suciedad y sustancias corrosivas en los bornes metálicos.

Para solucionar este inconveniente de forma rápida y casera, ha comenzado a circular un truco efectivo: aplicar unas gotas de solución ácida del limón en los extremos de las baterías. Y es que los especialistas lo tienen en cuenta como una alternativa muy recomendada.

Imagen ilustrativa ChatGPT.

¿Para qué sirve ponerle jugo de limón a las pilas?

Pasar un hisopo humedecido con jugo de limón sobre las pilas AA o AAA permite eliminar la sulfatación, la corrosión acumulada y los residuos que bloquean el flujo de electricidad entre el conector metálico y el dispositivo. Cuando los contactos del compartimento o de la propia batería se ensucian, se interrumpe la conductividad, ocasionando que el aparato funcione de manera intermitente o se apague del todo.

Esta técnica casera actúa directamente sobre la capa opaca que se forma en las terminales, restaurando el contacto metal con metal sin necesidad de lijar las piezas o dañarlas mecánicamente.

¿Por qué se recomienda aplicar jugo de limón a las pilas?

Portales especializados en reparación tecnológica como iFixit respaldan el uso de ácidos suaves (como el jugo de limón o el vinagre blanco) para neutralizar las fugas de electrolito sin erosionar el recubrimiento de níquel de los resortes.

Ponerle jugo de limón a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: Shutterstock.

Asimismo, fabricantes globales de baterías como Duracell y Energizer explican en sus manuales de cuidado que las sulfataciones alcalinas deben limpiarse con un ácido doméstico liviano aplicado cuidadosamente.

Es fundamental aclarar que este procedimiento no recarga la energía ni devuelve la carga química interna a una batería descargada. Su única función es remover la barrera aislante provocada por la corrosión en las superficies metálicas de contacto.

¿Por qué el limón sirve para limpiar las pilas?

La recomendación de este truco radica en una reacción básica de neutralización química:

Hidróxido de potasio : las baterías alcalinas utilizan hidróxido de potasio como electrolito. Con el tiempo o ante cambios de temperatura, este compuesto suele derramarse en forma de una costra o sulfato blanco fuertemente alcalino (básico).

Ácido cítrico: el jugo de limón contiene ácido cítrico natural. Al entrar en contacto con el residuo de hidróxido de potasio, el ácido neutraliza la base, desintegrando la costra adherida para que sea fácil de retirar sin esfuerzo.

¿Cómo aplicar el truco del hisopo con limón paso a paso?

Para realizar la limpieza de forma segura y efectiva, se sugiere seguir estos pasos: