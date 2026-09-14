En el transcurso de este domingo, 13 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 11.34 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 52 km al sureste de Crucecita, con una profundidad de 23.5 kilómetros, latitud de 15.614° y una longitud de -95.672°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, cubrirse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; al finalizar, revisar daños y atender información oficial.