El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 14 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 06.04 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 68 km al noreste de Unión Hidalgo, con una profundidad de 130.2 kilómetros, latitud de 16.925° y una longitud de -94.389°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y, si está en la calle, ubicarse en zonas abiertas. Si conduce, se recomienda orillarse y detenerse en un lugar seguro.

Tras el movimiento, autoridades piden cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin usar elevadores y mantenerse atento a réplicas. Se sugiere contar con mochila de emergencia, seguir fuentes oficiales y comunicarse por mensajes para no saturar las redes.