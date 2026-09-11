Algunas zonas podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros, además de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con lluvias intensas y tormentas en distintas regiones de México para este viernes 11 de septiembre. Algunas zonas podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros, además de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad en buena parte del territorio nacional. Baja California Sur, Durango y Sinaloa aparecen entre los estados con mayor riesgo de lluvias, mientras que otras entidades del centro, norte, occidente, sur y sureste también tendrán chubascos.

Algunas zonas podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros, además de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Gemini IA

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este viernes 11 de septiembre?

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Baja California Sur, Durango y Sinaloa. En estas regiones, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Zacatecas y Oaxaca. El pronóstico especifica que las zonas más afectadas serán el este y sur de Sonora, el centro y oeste de Zacatecas y el oeste y noreste de Oaxaca.

A esto se suman chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Estos son los estados que tendrán chubascos y lluvias

El panorama también contempla intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las regiones del centro y occidente del país existe además posibilidad de caída de granizo. El SMN explicó que las condiciones serán consecuencia de la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 38. Las precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, el organismo meteorológico recomendó extremar precauciones ante la intensidad de las lluvias.

¿Habrá viento fuerte y temperaturas extremas?

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En el norte del país continuará el ambiente caluroso a muy caluroso. Baja California y Sonora podrían superar los 45 °C, mientras que Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán máximas de entre 40 y 45 °C.

El contraste térmico también será marcado en algunas zonas serranas. Durante la madrugada del sábado se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.