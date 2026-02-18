Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 18 de febrero en nuestro país y en el mundo. 1898: En Módena, Italia, nace el que será fundador en 1929 de la Scuderia Ferrari y más tarde de la marca de automóviles Ferrari, Enzo Ferrari. Bajo su dirección (1947-88) la marca automovilística Ferrari ganará más de 5.000 carreras en diversas categorías y obtendrá 25 títulos de Campeonatos del Mundo. (Hace 128 años) 1883: Nace en Heraclión, Grecia, el que será considerado en su país como el escritor y filósofo más importante del siglo XX, Nikos Kazantzakis, autor, entre otras de "Alexis Zorbas", escrita en 1946, que será llevada a la gran pantalla con el nombre de "Zorba el griego". Otra obra suya, "La última tentación de Cristo", también se llevará al cine. Destacará en literatura de viajes. (Hace 143 años) 1848: Nace en Nueva York (EE.UU.) Louis Comfort Tiffany, diseñador y artista americano reconocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau. Destacará en el arte de la fabricación de originales lámparas de vidrio. (Hace 178 años) 1745: En la Lombardía italiana, nace Alessandro Volta, físico italiano, que será conocido sobre todo porque desarrollará la pila eléctrica. La unidad del Sistema Internacional de potencial eléctrico, se llamará voltio en su honor. (Hace 281 años) 1516: En Greenwich, Inglaterra, nace María Tudor, que reinará Inglaterra e Irlanda desde 1553 hasta su muerte en 1558, bajo el nombre de María I. (Hace 510 años) 1967: En Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos) fallece Julius Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense de origen judío considerado como «padre de la bomba atómica» por su destacada participación en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. (Hace 59 años) 1564: Muere en Roma, Italia, Michelangelo di Lodovico Buonarroti, arquitecto y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos tanto por sus esculturas como por sus pinturas y exquisita obra arquitectónica. (Hace 462 años) 1546: En Eisleben (Alemania), fallece Martín Lutero, monje agustino y reformador religioso alemán. Su exhortación para que la Iglesia volviera a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la Contrarreforma. (Hace 480 años) 1405: Muere en Otrar (actual Uzbekistán), camino de invadir China, el conquistador y líder militar turco Tamerlán, último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central. Su reinado de 45 años supuso la guerra continua contra los reinos vecinos, caracterizada por su crueldad y destrucción. Destruyó, aterró y saqueó ciudades asesinando a la población y amontonando las cabezas de sus moradores en las entradas de las mismas para que sirviera de escarmiento a su resistencia. Durante su reinado integró la cultura mongola y musulmana. (Hace 621 años) 1294: Fallece en Pekín (China), Kublai Kan, mongol de nacimiento que en 1258 conquistó la mayor parte de China y se erigió en rey del país. En 1260, al morir su hermano Mongke Kan, fue nombrado además gran kan de los mongoles. En 1271 se convirtió en el primer emperador chino de la Dinastía Yuan. Durante este período recibió la visita del comerciante veneciano Marco Polo, que llegó a ser uno de sus consejeros políticos. Intentó invadir Japón en dos ocasiones (1274 y 1281) y en ambas la flota resultó destruida debido a las malas condiciones climatológicas. Durante su reinado se mejoraron mucho las comunicaciones y las rutas comerciales del Asia central se hicieron más seguras, lo que facilitó el tráfico de mercancías desde Occidente a Oriente. Era nieto de Gengis Kan. (Hace 732 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Enzo Ferrari en 1898, ya que fundó la Scuderia Ferrari en 1929 y transformó la marca en un ícono del automovilismo, logrando más de 5.000 victorias y 25 títulos de Campeonatos del Mundo bajo su dirección. Su legado perdura en la industria automotriz y en la cultura del deporte motor.