La reforma laboral conocida como Vacaciones Dignas ya está vigente y transformó de manera definitiva el descanso anual de las personas trabajadoras. Desde ahora, el derecho a vacaciones es mayor, obligatorio y no negociable para empleadores públicos ni privados.

Autoridades de la Ciudad de México remarcan que se trata de un piso mínimo legal. “Las vacaciones son tu derecho”, señalan en información oficial, al tiempo que aclaran que el nuevo esquema aplica desde el primer año cumplido de trabajo formal.

Más días de vacaciones en CDMX

Más días de vacaciones desde el primer año

Con la modificación a la Ley Federal del Trabajo, el descanso inicial pasó de seis a doce días. El artículo 78 establece textualmente: “La persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos”, marcando un cambio histórico en la norma.

La ley permite flexibilidad en su uso. “Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”, siempre mediante acuerdo con el empleador y dentro de los plazos legales.

Primer año: mínimo 12 días continuos

Vacaciones pagadas con salario completo

Prima vacacional no menor al 25%

Más días de vacaciones. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de México

Más vacaciones año tras año

El incremento no se detiene en el primer año. A partir del segundo, los días crecen de forma progresiva y, desde el sexto año, aumentan dos días adicionales por cada cinco años trabajados, reconociendo la antigüedad como un derecho adquirido.

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

6 a 10 años: 22 días

Hasta 30 días con mayor antigüedad

Vacaciones Dignas. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de México

Ante dudas o incumplimientos, la autoridad recomienda acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. “Las vacaciones no pueden sustituirse por dinero”, recuerda la ley, reforzando que el descanso anual es un derecho irrenunciable y protegido.