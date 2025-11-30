En esta noticia Carlos Slim propone suprimir las Pensiones del Bienestar

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo por erradicar la pobreza en la población de la tercera edad. Sin embargo, Carlos Slim ha manifestado que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo.

De acuerdo a la postura que ha dejado asentada el magnate multimillonario en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, para alcanzar la paz es imperativo combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar.

Fuente: narrativas-spin-mx

Las Pensiones para el Bienestar constituyen una de las políticas federales más significativas de México, ya que proporcionan un incentivo económico a la población en situación de vulnerabilidad social y económica. Para Carlos Slim, es fundamental que México se enfoque en construir unidad entre la sociedad e invertir.

“Sí ha habido un deterioro en los países, un deterioro en la paz social del lugar, un deterioro que tenemos que atacar. Es muy importante la familia en armonía con principios y valores, que tiene influencia y es lo que necesitamos una sociedad con paz y hay que trabajarla, que haya unión nacional”, ha indicado el hombre más acaudalado del país.

En esta misma línea, Slim ha sostenido: “Hay que tener paz, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Tiene que haber un nivel mínimo de bienestar. Increíble que en el caso de México se esté dando mucho ingreso a jubilados y tenemos seis millones en extrema pobreza. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población".

Y ha agregado: “Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad, no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”.

Para el 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores equivale a un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos para las personas mayores de 65 años. En ese sentido, Carlos Slim sugirió “eliminar la pobreza” con un “nivel mínimo de bienestar”.