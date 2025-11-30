El comienzo del último mes de 2025 llega con los depósitos a todos los pensionados del país que se encuentran amparados por uno de los organismos gubernamentales más conocidos del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La entidad que asiste social y económicamente a distintos sectores de la población nacional, entre ellos los adultos mayores, entregará durante la primera semana de noviembre el dinero de las pensiones correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión IMSS?

Los adultos mayores de México que estén en la búsqueda de pensionarse a través del IMSS y recibir un ingreso mensual que les permita afrontar distintos gastos, necesitarán cumplir con ciertos requisitos, orientados a:

Edad : tener al menos 60 años para cesantía en edad avanzada o 65 años para vejez. Cotización : haber cotizado al IMSS un mínimo de semanas. Esto incluye 500 semanas antes del 1 de julio de 1997, o 1,250 semanas después. Conservación de derechos : estar dentro del periodo de conservación de derechos (una cuarta parte del tiempo cotizado al : estar dentro del periodo de conservación de derechos (una cuarta parte del tiempo cotizado al IMSS ). Aportaciones al AFORE : tener una cuenta individual en una AFORE con las aportaciones correspondientes. Solicitud : presentar solicitud de pensión al IMSS con los documentos requeridos (identificación oficial, NSS, CURP, estado de cuenta del AFORE, etc.)

¿Cuándo se deposita el último pago de la Pensión IMSS?

De acuerdo al calendario de pagos que difundió el IMSS a comienzos del corriente año, los pensionados del país recibirán su dinero durante el primer día hábil del mes.

En este sentido, debido a que los depósitos se realizan de manera mensual durante 12 meses consecutivos -como parte del dinero que les corresponde por ley-, la última transferencia del año se llevará a cabo el 1 de diciembre.

¿Qué pensionados del IMSS pueden cobrar el aguinaldo?

La recta final de cada año se transita con grandes expectativas por parte de los habitantes de México por ser la época en que se deposita el aguinaldo.

Los jubilados que cobran su pensión ante el IMSS tienen la posibilidad de cobrarlo siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones.

Los requerimientos que establece la entidad para recibir esta prestación económica se enfocan en haberse pensionado en la categoría Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Todos ellos, tendrán derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Este aguinaldo se paga en noviembre, por lo que los pensionados del IMSS que cumplan con estas condiciones ya deben haber visto acreditado durante el penúltimo mes del año el dinero correspondiente en sus respectivas cuentas bancarias.

Para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente, el IMSS establece que no recibirán importe por este concepto.