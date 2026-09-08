Se aproxima un diluvio histórico este martes 8 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo

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El clima volverá a ser protagonista este martes 8 de septiembre, con un escenario marcado por fuertes precipitaciones en diferentes puntos del territorio nacional.

Según el último pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque en buena parte del país prevalecerá el tiempo seco, determinadas zonas podrían registrar lluvias entre moderadas e intensas acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y la noche.

El organismo mantiene además la vigilancia sobre distintos fenómenos que influirán en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. En particular, esta semana está previsto el tránsito de las ondas tropicales 46 y 47. La segunda favorecerá posteriormente un incremento de las lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país.

Alerta por lluvias y tormentas: cuáles serán las zonas más afectadas este martes 8 de septiembre

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones de moderadas a intensas se concentrarán en distintas regiones.

Entre las áreas alcanzadas se encuentran sectores del occidente de la región Andina, particularmente Antioquia y Risaralda.

También habrá condiciones adversas en la región Pacífica, especialmente en:

Chocó.

Centro-occidente del Valle del Cauca.

Cauca.

Noroccidente de Nariño.

En la Orinoquía, el pronóstico alcanza al oriente de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, mientras que en la Amazonía se esperan precipitaciones en Guaviare, Caquetá, Vaupés y el occidente de Amazonas.

Se aproxima un diluvio histórico este martes 8 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo Imagen creada con IA

El mapa de precipitación acumulada elaborado por el IDEAM para este martes también muestra la distribución prevista de las lluvias sobre el territorio nacional.

Lluvias en Colombia: qué otras zonas podrían verse afectadas

El pronóstico contempla además lluvias ligeras en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores de Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Huila, Arauca, Magdalena, Tolima, Caquetá, Putumayo y Guainía.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en tanto, se esperan precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada, principalmente hacia el sur del archipiélago y sobre el área marítima.

El IDEAM anticipa un cambio en las lluvias durante los próximos días

El escenario podría intensificarse hacia el final de la semana. El organismo anticipó que, después de jornadas con condiciones predominantemente secas en amplias zonas, aumentará la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos en la mayor parte del país.

Para el jueves 10 de septiembre, específicamente, el IDEAM ya proyecta un aumento de las precipitaciones en diferentes sectores de Colombia. Además, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes y no se descartan tormentas eléctricas.

El viernes 11, el tránsito de la onda tropical 47 podría fortalecer nuevamente las lluvias y generar tormentas eléctricas y vientos fuertes, principalmente en el norte del país y el archipiélago.