Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 5 de septiembre.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este sábado 5 de septiembre diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas variables, debido al avance de una fuerte onda tropical sobre el territorio nacional.

Se espera una jornada marcada por lluvias fuertes, actividad eléctrica y cambios en las temperaturas en distintas zonas del país. Las precipitaciones serán más intensas principalmente durante la tarde y la noche, mientras que también se mantienen alertas por incendios de la cobertura vegetal y niveles bajos en algunas cuencas hidrográficas.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, se prevén lluvias fuertes y actividad eléctrica en sectores de La Guajira, Atlántico, Sucre, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.

Además, se pronostica actividad eléctrica en Magdalena, Cesar, Córdoba y Vichada, por lo que las condiciones meteorológicas podrían presentar cambios durante el transcurso de la jornada.

El comportamiento estará relacionado con el avance de la onda tropical número 45, que favorecerá el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, especialmente en el norte y occidente del territorio nacional.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 5 de septiembre. EFE

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En el resto del territorio nacional predominará el tiempo seco, aunque durante la jornada no se descartan algunas precipitaciones de baja intensidad en determinadas zonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera predominio de tiempo seco, aunque tampoco se descartan lluvias de baja intensidad.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas elevadas en amplios sectores del norte y centro de la región Caribe, la región Pacífica, Orinoquía y Amazonía, además del valle del río Magdalena. En contraste, podrían registrarse descensos de temperatura en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, se recomienda a las autoridades y a la población mantener un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones en las zonas donde puedan presentarse precipitaciones intensas.

También es importante prestar atención a posibles afectaciones asociadas con las lluvias y evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

Por otra parte, el Ideam mantiene el seguimiento a los niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, así como a las alertas por incendios de la cobertura vegetal, que actualmente se concentran en Tolima, Huila, Nariño, La Alta Guajira y Cauca.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: