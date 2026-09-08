Frotar una goma de borrar en un control remoto: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Los controles remotos pueden presentar fallas con el paso del tiempo, especialmente cuando algunos botones dejan de responder correctamente. Antes de pensar en reemplazar el dispositivo, existe una revisión sencilla que puede ayudar a detectar uno de los problemas más habituales: la suciedad acumulada en los contactos.

Uno de los métodos que suele recomendarse para realizar una limpieza superficial consiste en utilizar una goma de borrar limpia y seca. La idea es aplicarla con cuidado sobre los contactos metálicos que se encuentran en el compartimento de las pilas, siempre con el control remoto apagado y sin las baterías colocadas.

Con el uso frecuente, estos puntos de contacto pueden acumular suciedad o residuos superficiales que dificulten la conexión eléctrica. Una limpieza cuidadosa puede ayudar a mejorar el contacto cuando el problema se encuentra justamente en esa zona.

Frotar una goma de borrar en un control remoto: para qué sirve

La goma de borrar puede utilizarse para realizar una limpieza mecánica suave de los contactos metálicos. Al frotarla de manera delicada sobre la superficie, su acción ligeramente abrasiva puede ayudar a retirar parte de la suciedad superficial.

El procedimiento debe realizarse con cuidado y sin aplicar demasiada presión, ya que los contactos son piezas pequeñas y pueden deformarse o dañarse si se manipulan de manera brusca.

Antes de comenzar, es importante retirar las pilas del control remoto. De esta manera se evita que el dispositivo permanezca alimentado mientras se realiza la limpieza.

Los contactos metálicos necesitan mantener una superficie suficientemente limpia para establecer una conexión eléctrica adecuada con las terminales de las pilas. Si existe suciedad superficial, la conexión puede verse afectada.

Las claves para reciclar un control remoto viejo. IA

Al pasar suavemente una goma limpia y seca, se puede remover parte de esos residuos. Esto no significa que el método repare cualquier falla del control remoto, pero puede ser útil cuando el inconveniente está relacionado con suciedad en los contactos.

Si después de limpiar los contactos el control continúa sin funcionar, el problema puede encontrarse en las pilas, las terminales, los botones, el circuito interno u otro componente.

Cómo limpiar los contactos del control remoto

Para realizar una limpieza básica, se pueden seguir estos pasos:

Retirar las pilas: el control debe quedar sin alimentación antes de manipular los contactos.

Revisar las terminales: comprobar si presentan suciedad visible o residuos.

Utilizar una goma limpia y seca: frotar suavemente la superficie metálica sin ejercer demasiada presión.

Retirar los residuos: eliminar las pequeñas partículas que puedan quedar después del frotado.

Colocar nuevamente las pilas: comprobar si los botones responden correctamente.

Es importante no utilizar agua ni líquidos directamente sobre los contactos o el interior del control remoto. Si existe corrosión importante, daños visibles o una fuga de las pilas, la limpieza con una goma puede no ser suficiente y conviene revisar el dispositivo antes de volver a utilizarlo.