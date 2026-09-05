A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la facultad de llevar a cabo visitas sorpresivas, accediendo a residencias particulares, pequeños comercios y empresas y realizando auditorías rápidas en presencia de abogados y equipos de grabación.

Estas inspecciones sobrepasan las revisiones administrativas tradicionales. Cada visita podría dar lugar a un procedimiento con posibles consecuencias penales, con el objetivo de identificar evasión fiscal, utilización de facturas fraudulentas y confirmar que los ingresos, ventas y servicios reportados sean coherentes con las operaciones reales.

Confirmado. El SAT controlará cuenta por cuenta y llamará a declarar a quienes depositen más de $15,000 en efectivo ChatGPT

Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) ha corroborado que el organismo estará habilitado para documentar las diligencias mediante audio y video, generando evidencia directa durante las inspecciones. Este material podrá ser utilizado para imponer sanciones a los evasores fiscales, así como a las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas y a los clientes y proveedores relacionados.

Con abogados y cámaras especiales: el SAT visitará casa por casa para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales (foto: archivo).

¿Qué son las auditorías del SAT?

El artículo 49 Bis del CFF establece que las visitas domiciliarias se llevarán a cabo bajo la suposición de que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) podrían ser fraudulentos.

La fracción IX del artículo 29-A impone la obligación, tanto a individuos como a entidades, de respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos legítimos. Asimismo, señala que los comprobantes fiscales que no cumplan con dicho requisito serán considerados fraudulentos, lo que facilita la realización de auditorías exprés.

Salvador Rotter Aubanel, miembro de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del CCPM, indicó que estas auditorías exprés son consecuencia de la modificación a los artículos 29-A, fracción IX y 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), disposiciones que entrarán en vigencia en 2026.

Dónde realiza el SAT sus visitas domiciliarias

Al llegar al sitio, los inspectores tendrán la autoridad para proceder de manera instantánea con la captura de imágenes, así como la grabación de audio y video. Igualmente, estarán habilitados para emitir la orden de verificación al contribuyente, a su representante legal, al responsable del establecimiento o a la persona que esté a cargo del lugar.

Las verificaciones podrán llevarse a cabo en los siguientes lugares:

Domicilio fiscal

Sucursales

Oficinas

Bodegas

Almacenes

Locales comerciales

Puestos fijos o semifijos en la vía pública

Cualquier lugar donde se lleven a cabo las actividades o se presten los servicios contemplados en las facturas

¿Para qué sirven las auditorías del SAT y por qué son importantes?

La finalidad de estas auditorías es confirmar que las operaciones respaldadas por CFDI se hayan realizado de manera efectiva y que exista documentación, contratos, registros e imágenes que sustenten dicha actividad.

Con este propósito, la autoridad fiscal aplicará las nociones de “materialidad” y “trazabilidad” de las operaciones:

La materialidad se refiere a la necesidad de demostrar que el servicio fue efectivamente proporcionado, o que la mercancía existió, fue introducida al inventario y posteriormente fue comercializada.

Por su parte, la trazabilidad faculta a la autoridad para rastrear la operación: identificar quién vendió el producto, cuándo fue recibido, de qué manera se entregó, en qué momento fue comercializado, o quién suministró los insumos que luego fueron transformados.

Este mismo criterio será aplicable a la prestación de servicios, abarcando el arrendamiento de inmuebles o locales, los cuales deberán contar con el respaldo de contratos, la emisión de CFDI, depósitos bancarios, así como instalaciones físicas y actividades conectadas con lo reportado.