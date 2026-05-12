El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió por un sistema de tormentas severas que provocará lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento durante al menos 48 horas en distintas regiones del país. El fenómeno afectará especialmente a zonas del sur y centro estadounidense, donde se esperan acumulados significativos de agua y tormentas eléctricas persistentes. Los informes oficiales del NWS y del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) señalaron que existe riesgo de precipitaciones excesivas y tormentas organizadas capaces de generar complicaciones en rutas, cortes de energía y anegamientos urbanos. Los pronósticos meteorológicos indican que las tormentas más intensas impactarán sobre sectores de Luisiana, Mississippi, Texas y Oklahoma. Entre las ciudades más comprometidas aparecen Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Nueva Orleans y Jackson, donde las lluvias podrían extenderse por dos jornadas consecutivas. Además de las precipitaciones persistentes, las autoridades advirtieron por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento intensas asociadas al avance del frente frío. El fenómeno se fortalecerá especialmente durante las tardes y noches, cuando aumente la inestabilidad atmosférica. Asimismo, podrían acompañar ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h. El WPC explicó que varias regiones quedaron bajo riesgo de lluvias excesivas, una categoría que se utiliza cuando existe potencial de inundaciones repentinas y acumulados de agua superiores a los valores normales para la época. Los especialistas también remarcaron que las tormentas podrían desplazarse lentamente sobre las mismas zonas durante varias horas, una situación que incrementa la probabilidad de calles anegadas, crecida de arroyos y dificultades para circular. Las autoridades meteorológicas recomendaron seguir los reportes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de las tormentas. Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes: