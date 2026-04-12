El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el pronóstico del tiempo para el domingo 12 de abril y las noticias parecen no ser prometedoras para el transcurso de las próximas jornadas. Durante este día y las próximas 96 horas, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima mantiene vigente distintas alertas por lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo. En este contexto, el SMN emitió una serie de advertencias dirigidas a los habitantes de las regiones afectadas, por lo que se recomienda tomar nota y todos los recaudos al respecto. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que para el domingo 12 de abril una línea seca se combinará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, lo cual ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el noreste del territorio nacional. Además se esperan rachas muy fuertes de viento, con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte). Por otra parte, en el transcurso de la tarde-noche se prevé el ingreso del nuevo frente frío (núm. 44) sobre el noroeste del país, el cual interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos en Baja California, además de vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior y en el sureste de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, sur, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Por otro lado, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima se mantiene en alerta por la onda de calor que prevalecerá en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). Cabe destacar que las lluvias fuertes podrían provocar deslaves e inundaciones, mientras que las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y carteles publicitarios, por lo que se aconseja circular con precaución. En función del pronóstico del tiempo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el domingo 12 de abril, los estados con alerta de lluvias para las próximas horas serán los siguientes: Además de difundir el pronóstico del tiempo para las próximas horas, el SMN se mantiene en alerta ya que podrían registrarse fuertes precipitaciones durante los próximos 3 días.