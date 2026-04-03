La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial ante la probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante un periodo de cinco días. El mismo fue comunicado tras el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual advirtió mal clima para Semana Santa. A través de sus redes oficiales, el organismo informó que se prevé cielo medio nublado con lluvias ligeras, así como intervalos de chubascos, posibles descargas eléctricas y rachas de viento moderadas. Este pronóstico abarca del jueves 2 al lunes 6 de abril. Conoce los detalles del reporte del SMN y evita inconvenientes en los festejos de Semana Santa. En cuanto a las temperaturas, para el viernes 3 se esperan máximas de entre 23 y 27 grados, con baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir del sábado 4 aumentarán las precipitaciones, con chubascos y tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el lunes 6. Para el domingo 5 de abril se anticipa un ligero descenso en la temperatura, con valores entre 22 y 24 grados. Ante estas condiciones, la Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones como: Las autoridades también pidieron mantenerse alejados de postes y cables eléctricos, y seguir los avisos oficiales para prevenir riesgos.