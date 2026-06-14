En el transcurso de este domingo, 14 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 15.40 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 86 km al suroeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 12.8 kilómetros, latitud de 15.718° y una longitud de -98.533°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Hubo un terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades locales informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y agárrate” y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Se pide no usar elevadores y resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, se exhorta a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas y reunirse en puntos de encuentro. Se recomienda seguir canales oficiales, llevar un kit básico y ayudar a personas vulnerables, evitando rumores.