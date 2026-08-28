El SMN anticipó un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temperaturas superiores a los 45 °C en distintas regiones de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana con condiciones climáticas adversas en distintas regiones de México. Se esperan lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento.

El panorama también estará marcado por temperaturas superiores a los 45 °C en algunas zonas del país y oleaje elevado en las costas del Pacífico. Estos fenómenos estarán relacionados con la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión, ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos.

El SMN anticipó un fin de semana marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temperaturas superiores a los 45 °C en distintas regiones de México. Gemini.

Estos estados tendrán las lluvias más intensas

Para el viernes 28 de agosto, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Guerrero, principalmente en las regiones centro y este. También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

El sábado 29, las precipitaciones más importantes se desplazarán hacia Sinaloa, donde se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros. Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán también tendrán lluvias fuertes a muy fuertes.

Para el domingo 30, el pronóstico mantiene precipitaciones significativas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Además, habrá chubascos con lluvias puntualmente fuertes en entidades del centro y sureste, entre ellas Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El lunes 31 continuará la actividad de lluvias en buena parte del territorio. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Oaxaca y Veracruz tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, mientras que otras entidades del centro, norte, occidente y sur registrarán precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN pronosticó rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Sonora y el Istmo de Tehuantepec durante el viernes y sábado. También se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora en distintos estados del norte y centro. El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas durante el sábado.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían generar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, mientras que los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Qué regiones registrarán temperaturas superiores a 45 °C

Mientras las lluvias avanzan por distintas regiones, el norte de México continuará con temperaturas extremas. El viernes y sábado se esperan máximas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. El domingo, Baja California mantendrá temperaturas superiores a 45 °C, mientras otras entidades del norte podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.

El SMN prevé que la onda de calor comience a finalizar en Baja California, Sonora y Chihuahua a partir del lunes 31 de agosto, aunque todavía persistirán temperaturas elevadas en varias regiones.