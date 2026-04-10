El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que el frente frío 44 provocará temperaturas bajo cero acompañado de lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas eléctricas. Habrá varios estados de México afectados por este motivo, por lo que se sugiere prestar atención. Para este viernes 10 de abril, la combinación de una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical provocará rachas intensas de viento, descenso en las temperaturas y lluvias en el noroeste del país. Además, se reportarán lluvias fuertes y la posible formación de torbellinos en zonas fronterizas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A pesar de estas condiciones, continuará la ola de calor en entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Esto ocasionará: La línea seca persistirá en el norte, generando rachas intensas de viento, mientras que canales de baja presión, combinados con divergencia e ingreso de humedad, provocarán lluvias con tormentas eléctricas y posible granizo en el noreste, oriente, centro y sur del país. La onda de calor se mantendrá en varias regiones del occidente y sur del territorio nacional. El pronóstico oficial del organismo advierte lo siguiente: Se trata de una gran porción de aire con características uniformes de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre, generalmente originada en regiones polares. Características: En México, estas masas suelen llegar desde el Ártico durante el invierno, provocando eventos de “Norte” en el Golfo de México y bajas temperaturas en varias regiones.