Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, fuertes lluvias y ráfagas de viento: estas son las zonas afectadas.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.

Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, fuertes lluvias y ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental, y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas. Pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Zonas de lluvias fuertes

Asturias: chubascos que podrán ser localmente fuertes y con tormentas en el noroeste.

Galicia (litoral norte): lluvias más probables e intensas durante la tarde.

Aragón (Cinco Villas y cuadrante noroccidental de Huesca): chubascos dispersos con tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes.

Zonas con lluvias débiles o dispersas

Galicia (sureste): lluvias débiles dispersas.

Cantabria: precipitaciones débiles y dispersas en el interior durante las horas centrales.

País Vasco: posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa de madrugada.

Navarra: lluvias débiles y dispersas en la vertiente cantábrica.

Castilla y León: escasa probabilidad de alguna precipitación aislada en la Cantábrica occidental.

Aragón (Bajo Aragón y extremo este de la Ribera del Ebro): posibilidad de chubascos aislados por la tarde.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, fuertes lluvias y ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?