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La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes temperaturas máximas significativamente elevadas en Baleares y tercio este peninsular, frente a un descenso térmico notable en el Cantábrico oriental, además de posibles chubascos y tormentas fuertes en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños.
Según las predicciones meteorológicas, se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Pese a ello, un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular.
Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental, y exceptuando el nordeste, con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas. Pocos cambios en el resto.
Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, meseta sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?
Zonas de lluvias fuertes
- Asturias: chubascos que podrán ser localmente fuertes y con tormentas en el noroeste.
- Galicia (litoral norte): lluvias más probables e intensas durante la tarde.
- Aragón (Cinco Villas y cuadrante noroccidental de Huesca): chubascos dispersos con tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes.
Zonas con lluvias débiles o dispersas
- Galicia (sureste): lluvias débiles dispersas.
- Cantabria: precipitaciones débiles y dispersas en el interior durante las horas centrales.
- País Vasco: posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa de madrugada.
- Navarra: lluvias débiles y dispersas en la vertiente cantábrica.
- Castilla y León: escasa probabilidad de alguna precipitación aislada en la Cantábrica occidental.
- Aragón (Bajo Aragón y extremo este de la Ribera del Ebro): posibilidad de chubascos aislados por la tarde.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- La Rioja: cielos poco nubosos con nubes altas y descenso de las temperaturas.
- Cataluña: ambiente estable, con cielos poco nubosos y nubosidad de evolución únicamente en el Pirineo occidental.
- Extremadura: predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas y temperaturas sin grandes cambios.
- Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas por la mañana.
- Castilla-La Mancha: tiempo estable y poco nuboso, con algunas nubes medias y altas y posibilidad de calima en el extremo oriental de Albacete.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas en ascenso.
- Región de Murcia: tiempo despejado o poco nuboso y aumento de las temperaturas máximas.
- Baleares: cielos despejados, presencia de polvo en suspensión y calor intenso, con máximas de hasta 39 °C en Mallorca.
- Andalucía: predominio del tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y ascenso de las temperaturas.
- Canarias: intervalos nubosos solo en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas; ambiente estable y despejado en el resto del archipiélago.