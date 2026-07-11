Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 60km/h

Una extensa masa de humedad tropical que viene del Golfo de México trae consigo un sistema de tormentas que durará 72 horas con fuertes tormentas y fuertes ráfagas de viento. Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre los riesgos por la cantidad de agua que caerá.

Entre el sábado 11 y el lunes 13 de julio, las tormentas se desarrollarán de forma reiterada sobre las mismas áreas, lo que podrá provocar inundaciones. Además, los vientos que se esperan superan los 60km/h y serán capaces de derribar árboles y dañar infraestructura.

Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 60km/h Imagen ilustrativa ChatGPT y Canva

Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de 60km/h: ¿Qué estados se verán afectados?

El pronóstico indica que el temporal se extenderá desde el sur de las Grandes Llanuras hacia el sureste de Estados Unidos. Entre los estados con mayor riesgo están:

Texas.

Oklahoma.

Arkansas.

Luisiana.

Mississippi.

Alabama.

Tennessee.

Kentucky.

Misuri.

Georgia.

Florida.

Carolina del Sur.

Carolina del Norte.

Según AccuWeather, se prevé que en varias de estas regiones caigan entre 100 y 200 milímetros de lluvia mientras que en otros sectores podrían superar los 300. Las precipitaciones más intensas se darán en el corredor del Golfo de México y el Valle del Rio Mississippi.

¿Cuáles son los riesgos de este diluvio histórico y por qué preocupa a los meteorólogos?

La principal preocupación es que el sistema se moverá lentamente y las tormentas se podrán formar una y otra vez sobre las mismas áreas, algo que incremente considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas ya que el suelo llega a su máxima capacidad de absorción.

Además, las ráfagas de viento previstas podrían llegar a los 97km/h, y ser acompañadas por descargas eléctricas y la caída de granizo en algunas zonas. Los meteorólogos también alertan sobre posibles crecidas en ríos y arroyos, anegamientos urbanos, deslizamientos de tierras montañosas y cortes de ruta.