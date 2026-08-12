Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas

España afronta este miércoles una jornada de mucho calor y nubosidad variable. La AEMET mantiene una alerta por altas temperaturas en varias zonas. También vigila el riesgo puntual de fuerte tormenta durante la tarde.

La previsión no apunta a lluvias intensas generalizadas en las provincias del país. Sin embargo, una fuerte tormenta podría aparecer de forma local en áreas de montaña. Los puntos con mayor riesgo están en el este y el norte peninsular.

Según informó EFE a partir del último boletín de la AEMET, el calor será el principal riesgo. Las máximas superarán los 35 grados en muchas áreas. Algunos valles podrían superar los 40 grados.

Dónde lloverá hoy en España y qué zonas pueden tener una fuerte tormenta

La AEMET sitúa la mayor opción de precipitaciones en zonas de montaña y del tercio oriental. Allí puede aparecer una fuerte tormenta durante la tarde. El riesgo será local y no afectará igual a todas las provincias del país.

Los Pirineos orientales, la Ibérica de Teruel y el este de Castilla-La Mancha tendrán más nubes. También habrá inestabilidad en los Sistemas Béticos orientales. En estos puntos pueden darse chubascos y alguna fuerte tormenta de corta duración.

La previsión no marca un episodio de lluvias intensas en todo el territorio. Las precipitaciones serán locales y dependerán de la evolución de las nubes.

En el norte de Galicia y el área cantábrica dominarán las nubes bajas. En el Mediterráneo y el sur de Andalucía aparecerán nubes altas, sin lluvias intensas extendidas. Canarias tendrá nubes bajas en el norte y calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura.

Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La principal alerta está relacionada con el calor. La AEMET mantiene avisos naranjas en zonas bajas de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Varias provincias del país pueden registrar valores muy altos.

El riesgo de incendios forestales también será muy alto. El índice llega a niveles muy altos o extremos en gran parte de las provincias del país. Las excepciones se concentran en el norte de Galicia, Cantábrico, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y sureste.

La mezcla de calor, vegetación seca y viento puede complicar cualquier incendio. Una fuerte tormenta también puede traer ráfagas de viento repentinas. Por eso, las zonas de alerta requieren especial cuidado durante la tarde.

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Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

Chubascos aislados y posibilidad de tormentas

Aragón: tendrá tendrá mucho calor y posibilidad de tormentas en zonas de montaña. Teruel aparece entre los puntos donde podría desarrollarse una fuerte tormenta.

Cataluña: puede registrar chubascos en los Pirineos orientales.

Castilla-La Mancha: tendrá calor fuerte y cielos poco nubosos, aunque el este de la comunidad puede registrar una fuerte tormenta aislada.

Andalucía: los Sistemas Béticos orientales pueden registrar una fuerte tormenta puntual durante la tarde.

Lluvias intensas: dónde no se esperan de forma generalizada

Galicia: tendrá más nubes en el norte y cerca de la costa, pero no se prevén lluvias intensas generales.

Asturias, Cantabria y País Vasco: registrarán nubosidad baja, especialmente en el área cantábrica, sin previsión de lluvias intensas generalizadas.

Madrid, Castilla y León y Extremadura: tendrán temperaturas elevadas y pocas probabilidades de lluvias intensas.

Comunidad Valenciana y Murcia: mantendrán tiempo estable con algunos intervalos nubosos y sin lluvias intensas generalizadas.

Baleares: seguirá con calor y cielos poco nubosos.

Calor extremo y riesgo de incendios

Andalucía: registrará temperaturas extremas en el valle del Guadalquivir. El extremo sur también puede tener calima ligera.

Canarias: tendrá nubes bajas en el norte de las islas con mayor relieve. Lanzarote y Fuerteventura registrarán calima ligera.

Madrid, Castilla y León, Extremadura y Aragón: mantendrán temperaturas elevadas durante buena parte de la jornada.

Canarias y buena parte de la Península: algunas zonas permanecerán bajo alerta por riesgo alto o muy alto de incendios.

La AEMET insiste en que el escenario dominante será estable. El riesgo de fuerte tormenta existe, pero será local, mientras que el calor seguirá afectando a numerosas provincias del país y mantendrá elevado el peligro de incendios.