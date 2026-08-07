Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el regreso de las lluvias y condiciones meteorológicas de tormentas con granizo.

El organismo prevé precipitaciones de distinta intensidad en buena parte del territorio durante el viernes, con los mayores acumulados en sectores del occidente del país.

El mal clima estará relacionado con la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, inestabilidad en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 25..

Alerta por tormentas: dónde se esperan las lluvias más intensas

Para este viernes 7 de agosto, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con acumulados puntuales de entre 75 y 150 milímetros en el centro y sur de Nayarit y el oeste de Jalisco. Son las zonas donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad durante la jornada.

También se prevén lluvias de 50 a 75 milímetros en sectores de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero. En tanto, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Fuertes ráfagas y posible caída de granizo: qué estados están afectados

El temporal no estará limitado a las precipitaciones. El pronóstico contempla rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Oaxaca. En Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas podrán alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Las tormentas más importantes podrían producir descargas eléctricas y caída de granizo. El SMN advirtió además que las precipitaciones pueden generar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las ráfagas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

En el Valle de México, el Estado de México espera lluvias muy fuertes y la Ciudad de México lluvias fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo durante la tarde.

El mal tiempo continuará: qué se espera para el fin de semana

Las lluvias no terminarán este viernes. El pronóstico extendido del SMN anticipa que durante el sábado 8 de agosto continuarán los chubascos y las precipitaciones fuertes a muy fuertes en numerosas entidades.

Las condiciones previstas para el sábado incluyen:

75 a 150 mm: centro de Sinaloa y norte de Nayarit.

50 a 75 mm: sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, norte y oeste de Jalisco, norte de Michoacán y oeste del Estado de México.

25 a 50 mm: zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Rachas de 50 a 70 km/h: Sonora.

Para el domingo 9 de agosto, el SMN mantiene lluvias muy fuertes en partes de Sinaloa, Durango, Nayarit y Guanajuato, mientras que el lunes 10 vuelven a aparecer acumulados puntuales de 75 a 150 milímetros en Sinaloa y Nayarit.