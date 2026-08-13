En determinados casos, quienes realicen modificaciones en una vivienda sin la autorización correspondiente pueden enfrentarse a sanciones económicas.

Con la llegada de las temporadas de altas temperaturas, los aires acondicionados se convierten en uno de los equipos más utilizados en los hogares. Sin embargo, antes de colocar un nuevo aparato, especialmente un minisplit, es importante conocer las condiciones que pueden aplicarse según el tipo de vivienda.

La instalación puede implicar modificaciones en paredes, fachadas, balcones o áreas comunes. Por este motivo, existen situaciones en las que el propietario o habitante debe solicitar autorización antes de realizar la obra.

En determinados casos, quienes realicen modificaciones en una vivienda sin la autorización correspondiente pueden enfrentarse a sanciones económicas. Shutterstock

Multas por más de 300 mil pesos por instalar tu aire acondicionado sin autorización: ¿Por qué sucede esto?

La colocación de un aire acondicionado no siempre se limita a conectar un aparato eléctrico. En el caso de los equipos tipo minisplit, por ejemplo, es necesario instalar una unidad exterior y realizar trabajos para conectar ambos componentes.

Cuando estos trabajos afectan elementos que forman parte de áreas comunes o modifican el exterior de un inmueble, pueden existir reglas específicas que deben respetarse. Esto es especialmente relevante en edificios y propiedades sujetas a un régimen de condominio.

La autorización dependerá de las características del inmueble y de las normas aplicables. Por ello, antes de comenzar la instalación conviene verificar si es necesario contar con un permiso previo.

¿Quiénes deben pedir permiso para colocar un aire acondicionado?

Los casos que requieren mayor atención son aquellos en los que la instalación modifica una parte del inmueble que no pertenece exclusivamente al propietario. En un departamento, por ejemplo, la fachada y determinadas zonas pueden considerarse áreas comunes.

En estas situaciones, no basta necesariamente con contratar a un técnico e instalar el equipo. El propietario puede tener que solicitar autorización a la administración o al órgano correspondiente del condominio antes de realizar modificaciones.

También pueden existir restricciones sobre el lugar donde se coloca la unidad exterior, especialmente cuando afecta la fachada o la estética del edificio. Por eso, revisar el reglamento interno puede evitar problemas posteriores.

¿De cuánto puede ser la multa por instalarlo sin autorización?

Las sanciones pueden superar los 300,000 pesos en determinados casos en los que se incumplan las disposiciones aplicables. Sin embargo, esto no significa que todas las personas que instalen un aire acondicionado sin permiso reciban automáticamente una multa de ese monto.

El importe depende de la normativa específica que corresponda y de las características de la infracción. Por esta razón, es importante no asumir que cualquier instalación doméstica está sujeta a la misma sanción.

Antes de comprar el equipo o contratar la instalación, lo más recomendable es consultar las reglas del inmueble y confirmar si se necesita autorización. De esta manera, se puede evitar una sanción económica y posibles conflictos con otros propietarios.