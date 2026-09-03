SCJN avala prioridad de padres y abuelos sobre hermanos en Puebla, pero permite excepciones en las herencias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), de México ha emitido un criterio que podría transformar la manera en que se manejan ciertos conflictos relacionados con herencias en México. En adelante, los jueces están obligados a considerar las circunstancias específicas de cada familia antes de determinar a quién corresponde la herencia.

Esta decisión derivó de un caso en el que una mujer solicitó participar en la herencia de su hermano fallecido en Puebla. A pesar de que la legislación estatal otorgaba preferencia al padre del difunto, la hermana argumentó que ambos conviven desde hace años y compartían la propiedad de un inmueble.

A través de esta resolución, la Suprema Corte ha indicado que, aunque las normativas de sucesión establecidas en la ley son pertinentes, no deberán aplicarse de manera automática en situaciones donde se evidencien factores que demuestren una realidad familiar diferente que merezca protección constitucional.

SCJN avala prioridad de padres y abuelos sobre hermanos en Puebla, pero permite excepciones en las herencias

¿Qué resolvió la Suprema Corte en materia de herencias familiares?

La resolución indica que los jueces deberán valorar circunstancias específicas de convivencia, apoyo mutuo, cuidado o vínculos patrimoniales antes de emitir una sentencia definitiva.

El máximo tribunal concluyó que las normas del Código Civil de Puebla que dan preferencia a los ascendientes sobre los hermanos son constitucionales.

Sin embargo, precisó que las personas juzgadoras tienen la obligación de revisar las pruebas de cada asunto para determinar si existe una situación excepcional que justifique una decisión diferente. Como señaló la SCJN, se debe proteger a “la familia como una realidad social diversa”.

Según el fallo, corresponde analizar “si existen circunstancias jurídicas que deban ser valoradas para resolver la controversia con una prelación distinta a la establecida en la ley”.

El caso que podría sentar un precedente para nuevas disputas hereditarias

La controversia se generó cuando una mujer cuestionó la declaración de heredero único otorgada al padre de su hermano fallecido. Entre los aspectos que se deberán analizar destacan: