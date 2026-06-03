Muchas familias descubren demasiado tarde que el testamento de un ser querido contenía errores que terminaron por invalidarlo ante la ley.

Lejos de tratarse de situaciones excepcionales, especialistas en derecho sucesorio señalan que es frecuente que las personas fallezcan sin haber regularizado la propiedad de sus bienes, con documentos que incumplen requisitos legales o con deficiencias formales que impiden hacer valer su última voluntad.

La consecuencia suele ser la misma: herencias bloqueadas durante años, disputas familiares y largos procesos judiciales para determinar quiénes son los legítimos herederos.

El error más común en el testamento que puede dejar sin herencia a los herederos

Uno de los errores más frecuentes —y más difíciles de revertir— ocurre cuando el testador deja instrucciones sobre sus bienes en documentos distintos que el testamento oficial : una carta manuscrita, un correo electrónico o incluso mensajes de texto. El artículo 1484 del Código Civil Federal es contundente: si los herederos o legatarios están designados en un documento ajeno que el testamento, esa disposición es nula.

Esto significa que escribir “la casa queda para mi hija mayor” en una carta o en una conversación familiar no tiene ningún valor legal. Solo cuenta lo que esté asentado ante notario en el testamento protocolizado.

Conoce los principales fallos legales que pueden invalidar un testamento y cómo evitar problemas en la sucesión. Fuente: Shutterstock

Bienes sin papeles: la trampa más costosa de la sucesión

Otra causa frecuente de conflictos sucesorios —y de testamentos que no pueden ejecutarse— es que los bienes inmuebles no estén debidamente registrados o presenten errores en su documentación: un nombre mal escrito, una superficie incorrecta o incluso la falta del título de propiedad pueden generar problemas importantes a la hora de heredar.

En algunos casos, incluso ocurre que una persona fallece sin contar con el título que acredita la propiedad de sus bienes . Para que un inmueble pueda transmitirse por herencia, debe estar claramente identificado y registrado a nombre del titular, sin inconsistencias en los datos. De lo contrario, el juicio sucesorio puede volverse más largo y complejo, o incluso no proceder respecto de ese bien en particular.

Las formalidades básicas que suelen exigirse para la validez de un testamento incluyen:

Que la identidad del testador esté debidamente acreditada mediante su acta de nacimiento u otro documento oficial.

Que el testamento se otorgue conforme a las formalidades legales correspondientes, incluyendo testigos cuando el tipo de testamento lo requiera.

Que los bienes estén correctamente identificados y registrados a nombre del testador, sin errores ni discrepancias en la documentación.

Herederos inconformes con la herencia: cuándo sí pueden anular el testamento y cuándo no

Existe una creencia extendida de que cualquier familiar que se sienta excluido puede impugnar el testamento y ganar. La realidad es más matizada. Para que prospere una demanda de nulidad, debe existir un vicio real: que el testador no gozara de plenas facultades mentales al momento de firmarlo, que hubiera dolo o coacción, o que no se cumplieran las formalidades de ley.

Un familiar que simplemente no esté de acuerdo con el reparto —porque esperaba recibir más o porque considera que no fue tratado con equidad— no tiene, por sí solo, una causa legal suficiente para anular el testamento.